e-Devlet Kapısı'na 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

e-Devlet Kapısı 18 Aralık 2008'de 9 entegre kurum ve 22 hizmetle açıldı.

O yıl 6 bin 990 kullanıcıyla başlayan serüven, 2023 yılında rekorlarla geride kaldı. Hazırlanan hizmet karnesine göre, sistemdeki kullanıcı sayısı 64 milyon 281 bin 459 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl e-Devlet'e 4 milyar 398 milyon 511 bin 646 kullanıcı girişi gerçekleştirilirken bu sayı rekor olarak kaydedildi. Söz konusu yılda 2 milyon 538 bin 134 yeni kullanıcı kaydedildi.

Kapıya entegre kurum sayısı 2023'te 1000'in üstüne çıktı. Sunulan dijital hizmet sayısı ise 7 bin 741'e ulaştı.

En fazla giriş 20 Temmuz'da

Dijital hizmetlerin toplam kullanım sayısı ise geçen yıl 12 milyar 424 milyon 496 bin 594 olarak kayıtlara geçti. Sisteme en fazla giriş 29 milyon 658 bin 576 ile 20 Temmuz'da gerçekleşti.

Geçen yıl 16 bin 670 vatandaşın adresine e-Devlet şifresi teslim edildi. En fazla kullanılan hizmet ise 1 milyar 58 milyon 534 bin 980 girişle "Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" oldu.

e-Devlet'te "Askerliğim" ve "Varis Hizmetleri" isimli 2 yeni bütünleşik hizmet de vatandaşların kullanımına açıldı.

Vatandaşlara toplam 6 bütünleşik hizmet sunuldu. "Araçlarım" kategorisiyle farklı kurum ve kuruluşlarca araçlara ilişkin sunulan işlemler tek noktadan verilirken adrese bağlı hizmetler "İkametgahım" kategorisiyle iş ve işlemleri kolaylaştırıyor. Çalışma alanındaki hizmetler "Çalışma Hayatım" kategorisinden sunulurken hac ve umre işlemleri de buradan yapılabiliyor.

Hizmetlerdeki başarı Avrupa Komisyonu raporuna girdi

Avrupa Komisyonu'nun "2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu"nda da Türkiye'nin dijital kapı hizmetlerinin ulaştığı noktaya dikkati çekildi.

Bu alanda Fransa, Almanya, Norveç, İspanya, İtalya ve İsveç gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakan Türkiye, 35 ülke arasında ilk kez 10. sırada yer aldı.

Yapılan değerlendirmeye göre Türkiye, "kullanıcı odaklılık" kategorisinde 3'üncü, "şeffaflık ve anahtar kolaylaştırıcılar" kategorisinde 6'ncı sırada yer aldı. Raporda, Türkiye'nin kullanıcı desteği ve dijital posta kutusu alt kırımlarında 100 tam puan aldığı belirtildi.

2024'te yeni rekor hedefi

e-Devlet Kapısı'nda 2024 yılında sunulacak hizmetlerin hem sayısının artması hem de kullanıcı girişinde rekor kırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, bu yıl e-Devlet'te kayıtlı kullanıcı sayısının 66 milyonu aşması, sunulan hizmet sayısının da 8 bini bulması öngörülüyor. Sistemden sunulan mobil hizmet sayısının da 4 bin 300'den 5 bine çıkarılması planlanıyor. e-Devlet'te bu yıl sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonunun sağlanarak sayısının artırılması, "Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlanması bekleniyor. Bu kapsamda geçen yıl OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu yayımlanmış ve dijital devlet stratejisine ilişkin taslak belge oluşturulmuştu.

Kamuda açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılması için kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirleri ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanırken Kamu Bulut Bilişim Stratejisi çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmişti.

Bu yıl dijital hizmet tasarım ve sunumuna yönelik kullanılabilirlik, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğe ilişkin standart, usul ve esaslar ortaya konulacak, kamu internet siteleri rehberi güncellenerek uygulaması yaygınlaştırılacak.

Ayrıca, kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmasında hizmetlerin bütünleştirilmesi ve süreç tasarımı için Merkezi Süreç Otomasyonu Platformu ve Ortak Süreç Kütüphanesinin oluşturulmasına yönelik pilot çalışma gerçekleştirilecek.

Dijital hizmet karnesi geliştirilerek, hizmet bazında performans göstergeleri, veri kullanımı, işlem istatistikleri, kullanıcı memnuniyeti gibi bilgiler kamuoyuna ilan edilecek.