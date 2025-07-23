ULAK'tan, 5G teknolojisine sahip yeni ürünleriyle uzaktan müdahale

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Kömürcü, savunma sanayisinde yaygın olan ikili kullanıma uygun 5G teknolojilerinin sanayide, endüstride kullanımına ilişkin farklı senaryolarla, demolarla IDEF'te yer aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin operatörler düzeyinde 5G'ye geçmeye hazırlandığını anlatan Kömürcü, "ULAK da bu konudaki yerli ve milli bir haberleşme şirketi olarak 5G konusunda kendi yazılımlarını, donanımlarını hazırladı ve bu ihalenin gerçekleşmesini bekliyor." diye konuştu.

"5G teknolojilerinin hayatın farklı alanlarında kullanıma ilişkin örnekler gösteriyoruz"

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Kömürcü, 5G'nin dünyadaki bir diğer kullanım alanının da endüstriyel kullanım olduğunu kaydetti.

Kendilerinin buna ilişkin fuarda demolar gösterdiklerini aktaran Kömürcü, şöyle devam etti:

"AGV robot, robotik kollarla, 5G entegrasyonuyla, sanayideki verim artışını uzak bakımla hem savunma sanayisinde hem sivil sektörlerde 5G teknolojilerinin hayatın farklı alanlarında akıllı fabrikalarda, savunmada, endüstride, akıllı şehirlerdeki kullanımına ilişkin örnekleri gösteriyoruz. Bu anlamda IDEF'te sergilenen ürünlerin insansız deniz, kara, hava araçlarının hepsinin birlikte müştereken hareket ettiği yeni konseptlerden bahsediliyor. Bunların temelinde haberleşme var. ULAK da burada ASELSAN'ın, HAVELSAN'ın önderliğinde kritik bir haberleşme şirketi olarak hem sivil sektörler için hem savunma sanayi için yerli ve milli teknolojiler üretiyor.

IDEF kapsamında ULAK'ın kendi imkanlarıyla, AR-GE'siyle geliştirdiği V2X dediğimiz araçla yolu haberleştiren, araç üstü ünitelerle ve yol kenarı ünitelerle farklı senaryoların birbiriyle haberleştiği, konuştuğu, arabayla yolu ve diğer araçları haberleştirdiğimiz bir teknolojiyi geliştirdik. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve TÜRKSAT önderliğinde İstanbul'da Hasdal'da 40 kilometrelik bir yola montajını başlattık. Bu projemize ilişkin araç üstü ve yol kenarı ünitelerimizi ve farklı senaryolarımızı burada sergiliyoruz. Bunun dışında da 5G teknolojisinin sanayide kullanımına ilişkin AGV robot, robotik kolla ve farklı ekipmanlarla entegrasyonunu ULAK standına gelenlere sergiliyoruz."

"5G teknolojisi verdiği geniş bant imkanı ve gecikmesizlikle farklı lokasyonlarda uzaktan müdahale olanağı tanıyor"

Ruşen Kömürcü, uzak bakım teknolojilerinde 5G teknolojisinin verdiği geniş bant imkanı ve gecikmesizlikle farklı lokasyonlarda uzaktan müdahale olanağını vurguladı.

Uzaktan müdahale olanağının önemine işaret eden Kömürcü, "Örneğin bozulan bir zırhlı aracın motoruna ülkemizden ya da fabrikadan uzak bir yerde bir akıllı gözlük vasıtasıyla uzaktan müdahale etmeyi, merkezle haberleşerek çeşitli onarımları yapmaya fırsat veren bir demoyu da burada yine paylaşıyoruz. Diğer taraftan da bir fabrika ortamında verimin nasıl artacağı, 5G teknolojisini nasıl kullanacağına ilişkin farklı fabrikanın akıllı ekipmanlarına bunu entegre ederek onun kullanımına ilişkin bir ürün de yine burada sergiliyoruz." dedi.

Kömürcü, hedeflerinin 5G teknolojisinin insan hayatına getirdiği kolaylığı, geniş bandı, gecikmesizliği fuara katılanlarla ve endüstrinin değerli paydaşlarıyla paylaşmak olduğunu belirtti.

Ayrıca, ULAK'ın da buralarda yeni pazar fırsatları yakalamasının, ihracat konusunda teknolojiler geliştirmesinin çok önemli olduğunu aktaran Kömürcü, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çünkü ULAK'ın güçlü kaslarından biri AR-GE şirketi olması aynı zamanda. Henüz daha 2030'da dünyada kullanıma başlayacağı öngörülen 6G teknolojisinde de 160'ı aşkın patentiyle ULAK aslında sürekli yeni teknolojiler geliştiren bir şirket ve bunları hem askeri alanda, savunma sanayisinde hem sivil alanda aktif olarak kullanıcıların hizmetine sunan bir yazılım şirketi. ULAK'ın kıymetli ürünlerinden olan Sd-WAN, yazılım tabanlı bir geniş ağ çözümü. Sd-WAN halihazırda Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğünde, silahlı kuvvetlerimizde farklı lokasyonlarda kullanılan noktadan noktaya bir güvenli haberleşme çözümü. ULAK'ın Sd-WAN'ı katıldığı uluslararası etkinliklerle, NATO tatbikatlarıyla da oldukça başarılı sonuçlar aldı geçtiğimiz günlerde. Sd-WAN bizim önümüzdeki günlerde birden fazla noktası olan ve bunları haberleştirmek, güvenli şekilde ve milli haberleştirmek isteyen tüm kullanıcıların hizmetinde olacak."