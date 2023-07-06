Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 06.07.2023 05:38

Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti.

Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı
[Fotograf: AA]

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği aktarıldı.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

İlk 2 saatte 2 milyonun üzerinde kişi kaydoldu

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Meta, Twitter'a rakip olacak sosyal medya platformu Threads'i kullanıma açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:48
İsrail'de emniyet müdürünün istifası protestolara neden oldu
05:36
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
03:17
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
05:49
İstanbul'da metro hattında arıza
01:33
İkinci el araç satış fiyatına düzenleme
00:48
Siirt’te tır ambulansla çarpıştı: 1 yaralı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
FOTO FOKUS
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ