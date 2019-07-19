Sosyal medya devi Twitter, masaüstü için tasarlanmış yeni arayüzünü kullanıcılarına sundu. Bir süredir bazı kullanıcılarda denenen arayüz, birçok yeni özelliğe sahip.

Twitter, resmi hesabından kullanıcıların isteklerine göre tasarlanmış yeni arayüzle ilgili detayları paylaştı.

Kullanıcılar hesaplarını kişiselleştirebilecek

Tasarım, iki ayrı sütundan oluşuyor. Sağ tarafta “trend topic” denilen ve gün içerisinde hakkında en çok konuşulan konular yer alıyor. Sol tarafta ise anasayfa, keşfet, bildirimler, mesajlar, yer işaretleri, listeler ve profilden oluşan bir sütun var.

Kullanıcılar artık görmek istediği tweet’lerin sıralamasını kendisi yapabilecek. Yani kullanıcılar hesaplarını kişiselleştirebilecek. Birden fazla hesabı olanlar, hesaplar arasında daha kolay geçiş yapabilecek. Aynı zamanda yeni arayüzde gece modu ve siyah ekran modu özellikleri de mevcut.

Kullanıcılar hesaplarında görmek istedikleri tweet’lerin metin boyutunu da ayarlayabilecek.

Henüz arayüz güncellemesi gelmeyen kullanıcıların ise biraz daha beklemesi gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber