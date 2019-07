Sosyal medya devi Twitter, masaüstü için tasarlanmış yeni arayüzünü kullanıcılarına sundu. Bir süredir bazı kullanıcılarda denenen arayüz, birçok yeni özelliğe sahip.

Twitter, resmi hesabından kullanıcıların isteklerine göre tasarlanmış yeni arayüzle ilgili detayları paylaştı.

Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa