NFT özelliğini kullanmak için bir Twitter Blue aboneliğinizin yanı sıra iOS cihazınızın olması gerekiyor.

Twitter, lansmanında kullanıcıların profillerine bağlanabilecekleri ve jetonlarının değiştirilemez çeşitlilikte olduğunu doğrulayabilecekleri birkaç kripto cüzdanını destekleyeceğini açıkladı.

gm!



You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW — Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022



Sınırlı sayıda kişi özellikten yararlanabilirken, NFT profil resimleri tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek. Cüzdanınızdaki NFT'leri görüntüleyebileceksiniz. Dilediğiniz NFT'yi seçerek profil resminiz olarak kullanabilirsiniz.

Özel kripto cüzdanı altıgen şekli yerine ortak bir daire çerçevesinde dönüyor. Twitter‘da resimlerden birisini yanıp sönerken görürseniz ve öğeler ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olmanız gerekiyorsa altıgen profil resmine tıklayabilirsiniz.