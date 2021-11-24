Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Selangor eyaletinde yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde ofis açan TUSAŞ, Malezya ile savunma ve havacılık sanayisi alanında ortak yeni projeler için çalışmalara başladı.

Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştirecek olan yeni ofiste görev alacak mühendislerin, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Mutabakat zaptı imzalanacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Malezya ziyareti kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Malezya’nın teknoloji tedarikçisi olarak bilinen MIMOS’u ziyaret edecek olan Kotil, ardından Malacca şehrine giderek HÜRJET ile ilgili CTRM firmasıyla mutabakat zaptı imzalayacak. Temel Kotil, açılışı yapılan ofise ilişkin şunları söyledi:

"Yeni ofisimiz kapsamında istihdam edeceğimiz mühendisler ile iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek, havacılık ve savunma alanında Malezya ve Türkiye’nin ortak projeler geliştirmesine yönelik önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Böylece havacılık, uzay ve savunma alanında sahip olduğumuz yarım asırlık havacılık birikimini Malezya ile gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar kapsamında genişletmeyi ve bölgelerimiz başta olmak üzere global havacılık endüstrisine güç katmayı hedefliyoruz."

"Malezya Güneydoğu Asya'daki en büyük ticari ortağımız"

Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ise "Savunma sanayii şirketlerimizin son dönemde, dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği somut iş birliği projelerinden, mevcudiyetlerinden memnuniyet duyuyoruz. Esasen bugünkü açılış da buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Malezya’yla aramızdaki güçlü siyasi ve ticari ilişkiler mevcut. Savunma sanayisi alanındaki yeni iş birlikleriyle bunun daha da ilerlemesine dair irademiz, desteğimiz tamdır. Stratejik ortağımız Malezya, Güneydoğu Asya’daki en büyük ticari ortağımız. Tıpkı ülkemiz gibi oldukça stratejik bir konumda yer alıyor. Bugünkü açılış, güçlü, istikrarlı ve müreffeh Malezya’ya ülkemiz şirketlerinin duyduğu güveni de ortaya koyuyor" dedi.