Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TUSAŞ arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi ile geliştirilecek helikopter için çalışmalar devam ediyor.

Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak helikopter için önemli bir eşik daha tamamlandı.

14 motor tedarik edilecek

Ağır sınıf taarruz helikopteri için TUSAŞ ve Motor Sich firması arasında imzalanan anlaşmayla 14 motor tedarik edilecek.

Motorların 2025'e kadar teslim edilmesi, ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022'de yapılması planlanıyor.

"2023’e TUSAŞ olarak iddialı bir giriş yapacağız"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023'te uçuşunu gerçekleştirecek helikopter için önemli ve kritik bir aşamayı daha tamamladıklarının belirterek, "2019'da Savunma Sanayii Başkanımız öncülüğünde imzaladığımız projeyi, 2 yıl sonra yeni bir sözleşme ile harekete geçirdik. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023’e TUSAŞ olarak iddialı bir giriş yapacağız. Neredeyse tüm projelerimizin uçuş yapacağı bir yıl olacak" açıklamasını yaptı.