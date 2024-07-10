Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor: Bir sonraki ateşleme 12 Temmuz'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarını kutlayan Kacır, milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını ifade etti.

Kacır, şunları ifade etti:

"Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek."