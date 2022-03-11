Uzay yolculuğuna 19 Aralık'ta başlayan Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin yörüngesine ulaşmasına 3 ay kaldı.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, uydunun toplamda 163 gün süren bir manevrası olacağını ve bu manevra süresinin de mayıs ayının sonunda sona ereceğini kaydederek, mayıs aynın sonunda 42 derece doğu yörüngesindeki hedefine ulaşacağını söyledi.

Testler 45 gün sürecek

Türksat 5B, yörüngesine ulaştığında da bir dizi performans testlerinden geçecek. Bu testler 45 gün sürecek.

Türksat 5B uydusu; Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak

Ertok, Türksat'ın en büyük ve güçlü uydusunun Türksat 5B olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok önemli bir dönüm noktası. Türksat 5B uydusunu KA bantlı yüksek frekanslı geniş bantlı internet hizmeti veren bir uydu olarak tasarladık." dedi.

Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Uydunun manevra ömrünün 35 yıl olması öngörülüyor.

Türksat 6A için çalışmalar sürüyor

Bir yandan da yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri devam ediyor. Uydunun mühendislik modeliyle ilgili son testlerin tamamlandığını dile getiren Ertok, aynı zamanda uçuş modeli denilen, uzaya gönderilecek modelle ilgili de çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Uydunun, 2023 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.