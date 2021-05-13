Türksat AŞ Faaliyet Raporu'na göre, uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanan Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek.

Ülkenin 31 derece doğu yörüngesindeki haklarını korumak ve yeni yörüngede farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilmek üzere Türksat 5A uydusu uzaya gönderildi.

42 derece doğu yörüngesinde uyduların yedekliğini sağlamak, Ka-Bant veri haberleşmesi kapasitesini ve hizmet verilen ülke sayısını artırmak üzere de Türksat 5B haberleşme uydusu tedarik edildi.

Yılın son çeyreğinde fırlatılacak

Airbus Defence&Space (Airbus D&S) firması ile sözleşmesi imzalanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının tasarım ve üretim çalışmaları 1 Kasım 2017'de resmi olarak başlamıştı. Türksat 5A uydusu 8 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Türksat 5B uydusunun ise bu yılın son çeyreğinde Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması hedefleniyor.

Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları aracılığıyla 31 ve 42 derece doğu yörüngelerinde yeni Ku-Bant frekans hakları da kazanılacak. Beşinci nesil uydularda kullanılan elektrikli itki sayesinde kütle kazanımıyla uydunun yörüngedeki operasyonel ömründe de artış sağlanması öngörülüyor.

31 derece doğu yörüngesinde görev yapacak Türksat 5A uydusu, Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ile Güney Afrika’yı kapsayan bir coğrafyada Ku frekans bandında hizmet verecek. Uydu, bu yıl içinde faaliyete geçerek hizmete başlayacak.

Üretim çalışmaları takvime uygun şekilde sürüyor

Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde hizmet sunacak. Ku ve Ka frekans bandına sahip genişbant haberleşme uydusu olan Türksat 5B, özellikle Ka frekans bandında toplam 56 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın büyük kısmını kapsayan geniş coğrafyada hizmet sağlayacak.

Fırlatma kütlesi yaklaşık 4 bin 500 kilogram olan uydu, 15 kilovat elektriksel güce sahip olacak. Uydunun üretim çalışmaları, planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor.

"Türksat 5B Ka-Bant Yer İstasyonları Projesi" de bu uydunun Ka-Bant veri haberleşmesinde kullanılmak üzere projelendirildi. Söz konusu yer istasyonlarının Ankara, İzmir ve Van'da kurulması planlandı.

Ka bant yer istasyonları Türksat 5B uydusunun yörüngeye yerleşmesiyle kullanılmaya başlanacak.

Türksat 6A uydusu 2022 yılında hizmete alınacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ise sözleşmesi 15 Aralık 2014'te imzalanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri kurum, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü proje yönetici kurum, TAI, ASELSAN ve CTech proje yüklenici kurumlar olarak yer aldı.

Japonya'da teknoloji transfer programında yetişen Türksat mühendisleri de bu projede görev alıyor.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde üretimi devam eden uydunun fırlatıcı seçiminin, bu yıl yapılarak sözleşmesinin imzalanması hedefleniyor. Türksat 6A uydusunun, 2022 yılında uzayda hizmete alınması planlanıyor.