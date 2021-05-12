Virüsün geçişini yüzde 95 engelleyen N95 ve N99 maskeleri, özellikle hastalarla sürekli temas halindeki sağlıkçılar için en önemli ekipmanların başında geliyor.

N95 ve N99 maskelerin filtreleri yurt dışından getiriliyordu. Salgının başlaması ve filtre temininin zorlaşmasıyla TÜBİTAK, kolları sıvadı ve yerli nano fiber filtre geliştirdi.

Hiç tahmin edilmeyen alanlarda belli çalışmaların mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden TÜBİTAK Araştırmacısı Dr. Cihat Taşaltın, "Aksi durumda hep hazırlıksız yakalanıyoruz. Özellikle maske üzerinde bunu geliştiren arkadaşlarımızın çok büyük bir özverisi ve çalışmalarıyla bu noktaya gelindi" dedi.

Yaklaşık 6 ayda geliştirilen filtreler, bir firma ile paylaşıldı ve seri üretime geçildi. Ürünün güvenliği ise laboratuvardaki cihazlarla test ediliyor.

Tıbbi malzemenin yerli üretimi dışa bağımlılıktan kurtardığı gibi maliyetleri de düşürüyor.

Haber: Nurgül Dönmez

Kamera: Musa Toprak