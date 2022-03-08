Türkiye'nin son yıllarda başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanındaki atılımları meyvelerini vermeye başladı.

Son yıllarda yüksek teknoloji gerektiren projeleri birer birer hayata geçiren Türkiye, birçok projeyi de yakın gelecekte vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

Türkiye, son dönemde en çok savunma sanayindeki atılımları ile adından söz ettiriyor.

Türk İHA'ları askeri dengeleri değiştiriyor

Türkiye'de üretilen insansız hava araçları bölgede ve dünyada oluşan askeri dengeleri değiştiriyor. Terör örgütü PKK ile mücadele başta olmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ve Libya'da kullanılan İHA ve SİHA'lar, sahadaki dengeleri bu teknolojileri kullanan güçler lehine çevirirken harp tarihinde de yeni bir sayfa açmış oldu.

"SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk İHA-SİHA'larının başarısını "Dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngördüğümüz Bayraktar TB2 SİHA'lar, filolar halinde uçarak muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden kalkıp inebilen SİHA'lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak." sözleriyle açıklamıştı.

Türk İHA-SİHA'ları dünya medyası tarafından da büyük ilgi gördü. İngiliz The Guardian İHA-SİHA'ların bölgedeki askeri dengeye hızla değiştirdiğini yazarken Financial Times, Türkiye’nin yükselen bir drone gücü olarak SİHA konusunda ABD, İsrail ve Çin’e rakip olduğunu gündeme getirdi.

Milli Muharip Savaş Uçağı hangardan inmek için gün sayıyor

Türkiye'de savunma sanayisinde önemli gelişmelerden biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Milli Muharip Savaş Uçağı konusunda yaşanıyor. Türkiye'nin hava gücüne büyük bir katkı yapacak uçağın 2023'te hangardan inmesi, 2025-2026'da ilk uçuşunun yapılması ve 2028 yılından sonrada envantere katılması bekleniyor.

2014 yılından bu yana TSK'ya hizmet veren ATAK helikopterleri ise aynı zamanda Pakistan ve Filipinler ordusunda faal olarak kullanılıyor ve başka ülkelerden de talep görüyor.

Türkiye sadece hava da değil denizde de geliştirdiği teknolojilerle dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor. Çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri yapılacak TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslimatı hedefleniyor.

Türkiye'nin insanlı ve insansız son teknoloji kara araçları ve mühimmat ürünleri de savunma fuarlarında ilgi odağı oluyor.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak

Türkiye, Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile kendi otomobili üretme konusunda büyük bir mesafe kat etti. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek. 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u unvanını alacak TOGG aynı zamanda 3'üncü seviyeye hazır otonom (sürücüsüz) bir araç olacak.

Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçalarından biri olan batarya üretimi konusunda da çok önemli bir adım attı. TOGG ve Farasis ortaklığındaki Siro, proje bazlı devlet desteğinden de yararlanarak kurulacak fabrikada batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak.

COVID-19 ile mücadeleye yerli solunum cihazı ve TURKOVAC desteği

Türkiye, COVID-19 salgının başlamasının ardından hastalığın sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için teknolojiler geliştirmeye devam etti. Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle geliştirilen Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, COVID-19 salgının ilk aylarında çok sık yaşanan solunum cihazı sorununa çözüm oldu. Cihaz, ayrıca sadece Türkiye'deki değil dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilerek COVID-19 hastalarına şifa oldu.

COVID-19 ile mücadeleye en önemli katkılarından biri de yerli aşı TURKOVAC ile verildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşı, dünyadan aşıya erişemeyen birçok ülkeye de gönderiliyor.

Türk oyun sektörü 50'nin üzerinde yatırım aldı

Türkiye'de teknoloji alanında son dönemde yıldızı parlayan sektörler arasında oyun sektörü de yer alıyor. Peak Games'in 1,8 milyar dolara satılması ile bütün dünyada adından söz ettiren Türk oyun sektörü daha sonraki süreçte de yatırım almaya devam etti. Türkiye'de 2020'de en çok yatırım alan sektör oyun sektörü olurken 2021 yılında da Türk oyun sektöründe toplam 50'nin üstünde yatırım gerçekleşti. 2021'in en büyük yatırımlarından biri de 155 milyon dolar ile Dream Games'in aldığı yatırım oldu.

Google Play'de 158 bin 96 oyun yayıncısı arasında 2 bin 636'dan fazla Türk yayıncı bulunurken, Google Play'de 424 bin 964 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 890'dan fazla oyun bulunuyor. Türk yayıncılar ürettiği oyunlar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) en çok indirilen oyunlar arasında yer alıyor.

5G projeleri Türkiye'nin bilişim ihracatını 3'e katlayacak

Dünyada teknolojinin geleceğini şekillendirecek en önemli çalışmalardan biri olarak 5G ön plana çıkıyor. Sürücüsüz otomobil, insansız fabrikalar ve uzaktan ameliyat imkanı gibi pek çok sektörde büyük dönüşüm yaşatması beklenen teknolojiye ön açacak olan 5G ile ilgili Türkiye'de de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Turcorn'ların sayıları artıyor

Türk teknoloji şirketleri son dönemde elde ettikleri başarılarla birer birer Unicorn-Turcorn (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket) olmaya devam ediyor. Oyun şirketlerinden Peak Games aldığı büyük yatırımla Turcorn olurken, Getir, Trendyol decacorn (10 milyarı dolarlık değerlemeyi aşan şirket) seviyesine ulaştı. Dream Games, Hepsiburada ve son olarak Insider Türkiye'nin Turcorn olarak parlayan yıldızları haline geldi.

Uzay çalışmaları

Türkiye'de son dönemde uzay çalışmaları alanında da önemli adımlar atıldı. 2018 yılında Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı ile 10 hedefini de açıkladı. Programın hedefleri arasında Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk temasın sağlanması yer alırken, bir uzay limanı işletmesi kurmak ve uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler de bulunuyor.