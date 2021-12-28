Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal ağ hareketliliğini ortaya koyacak yerli ve milli bir platform hazırladı. Platformda, sosyal ağ kullanım alışkanlıkları hakkında istatistikler ve raporlar bulunuyor.

2021 yılı ocak ayında başlanan araştırmanın ilk yıl verilerine göre, Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7 gibi yüksek bir seviyede. Sosyal ağ kullanım oranı da yüzde 80'lerde.

En çok WhatsApp kullanılıyor

Peki, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları hangileri, bu platformlarda ne kadar zaman geçiriliyor?

Sosyal Ağ Haritası Ekim 2021 Araştırması'nda 26 ilde 5 bin 686 kişi ile yüz yüze anket yapıldı. Araştırma kapsamında sorulan "Sosyal ağ kullanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 84'ü evet, yüzde 16'sı hayır cevabını verdi.

Araştırmanın sonucuna göre en çok kullanılan sosyal ağ yüzde 71 ile WhatsApp. Onu, yüzde 70,5 ile Instagram, yüzde 62,7 ile YouTube, yüzde 49,8 ile Facebook, yüzde 41,9 ile Twitter takip ediyor.

Bir günde kaç saat sosyal medyada harcanıyor?

0-1 saat - Yüzde 20

1-2 saat - Yüzde 40,5

2-4 saat - Yüzde 29,1

4-6 saat - Yüzde 6,7

6 saatten fazla - Yüzde 3,8

[Grafik: TRT Haber]

Sosyal medya denetlenmeli mi?

Katılımcıların yüzde 44,2'si sosyal ağların denetlenmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 30,1'i bu konuda kararsız, yüzde 25,7'si ise denetlenmesi gerektiğini düşünmüyor.

Denetlenmesi gerektiğini düşünenlerin gerekçeleri; ahlaka aykırı uygunsuz içeriklerin önüne geçmek, asılsız haber ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek, kişisel verilerin gizliliğinin korunması. Denetlenmemesi gerektiğini düşünenlerin gerekçeleri ise şunlar:

"Düşünce ve ifade özgürlüğü kısıtlanmamalı, özel alana müdahale edilmemeli, baskıcı bir ortam oluşması engellenmeli, kişisel verilerin gizliliği korunmalı."

Zaman geçirmek ve sosyalleşmek ön planda

Sosyal Ağ Haritası'nda yer alan Facebook Kullanım Raporu'na göre, kullanıcılar bu sosyal platformu en çok zaman geçirmek ve sosyalleşmek için kullanıyor.

Bilgi edinmek ve gündemi takip etmek için kullananların oranı yüzde 37,8. Profesyonel iş ağları için kullananların oranı yüzde 4,1 gibi az bir seviyede.

Facebook'ta grupları takip eden kullanıcılar yüzde 37,1 oranında. Edenlerin büyük bir kısmı da akraba gruplarına üye.

Katılımcıların Facebook'a üyelik süresi

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu Facebook'a 6 yıldan fazla bir süredir üye.

1 yıldan az - Yüzde 7

1-3 yıl - Yüzde 16,8

3-6 yıl - Yüzde 27,1

6-10 yıl - Yüzde 28,3

10 yıldan fazla - Yüzde 20,8

[Grafik: TRT Haber ]

Instagram'da en çok komik videolar takip ediliyor

Araştırmaya göre Instagram, Türkiye'de en çok kullanılan ikinci sosyal ağ. Kullananların büyük bir çoğunluğu en az 1-2 saatini bu sosyal platformda geçiriyor.

Takip edilen içeriklerin başında ise yüzde 85,1 ile eğlenceli içerikler ve komik videolar geliyor.

Bunu yüzde 52,1 ile bilgi içerikleri, yüzde 41,9 ile haberler, yüzde 25,8 ile siyasi içerikler, yüzde 23,1 ile alışveriş sayfaları ve yüzde 21,5 ile spor içerikleri takip ediyor.

[Grafik: TRT Haber ]

Peki, katılımcılar Instagram'da hikaye bölümünü kullanıyor mu? Bu soruya katılımcıların 3'te biri "evet" cevabını verdi.

Katılımcıların yüzde 59,4'ü haftada en az 1-2 gün hikaye paylaşıyor. Her gün paylaşanların oranı yüzde 12,2, hiç paylaşmayanların oranı ise yüzde 4,7. En çok paylaşılan hikaye içerikleri ise şöyle:

"Günlük aktivite, eğlenceli içerikler, bilgi içerikleri, haberler, spor içerikleri, siyasi içerikler, oyun, araba ve ürün tanıtımı."

[Grafik: TRT Haber ]

YouTube'da en çok müzik dinleniyor

Twitter da Türkiye'de en çok kullanılan sosyal ağlar sıralamasında ilk 5'te. Katılımcıların yüzde 49'u günde yaklaşık 1 saatini Twitter'da harcıyor.

Instagram ve Facebook'un aksine Twitter'da haber takip edenlerin sayısı daha fazla. Yüzde 64,3 ile haberler en çok takip edilen içeriklerde ikinci sırada.

Kullanıcıların tweet paylaşım sıklığı ise şöyle:

Her gün - Yüzde 19,5

Haftada en az 1-2 gün - Yüzde 44,1

Haftada en az 3-4 gün - Yüzde 13,1

Haftada en az 5-6 gün - Yüzde 4,6

Hiç - Yüzde 18,7

[Grafik: TRT Haber]

Rapora göre YouTube, en çok kullanılan 3. sosyal ağ. Kullanım amaçlarının başında ise müzik dinlemek geliyor.

Zaman geçirmek, gündemi takip etmek, dizi-film izlemek, YouTuber'ları takip etmek de kullanım sebepleri arasında.

Grafik: Bedra Nur Aygün