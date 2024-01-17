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Bilim Teknoloji
TRT Haber 17.01.2024 15:19

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için 'uzay hatırası'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye uzay ajansı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için 'uzay hatırası'

Türkiye'de gözler, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna odaklandı.

18 Ocak saat 01.11’de gerçekleşecek fırlatma töreni öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı.

Uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linkini tıklayarak, bu tarihi anı ölümsüzleştirecek.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için 'uzay hatırası'

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; "Gurur Duy Türkiye" etiketi ve "Türkiye’nin İnsanlı ilk Uzay Misyonu’nun gururunu paylaşıyorum." ifadelerine yer verildi.

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