Antalya Körfezi'nde tecrübe seyirlerine başlayan ULAQ'ın karadan kontrol ünitesi de artık hazır...

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, ocak ayında denizle buluşmuştu.

"SAKİ" kullanıma hazır

Aracın "SAKİ" adı verilen Sahil Kontrol İstasyonu'nun üretimi de tamamlandı. Bir minivan olarak tasarlanan SAKİ'nin içerisinde bir kaptan ve bir nişancı konsolu yer alıyor.

ULAQ'ın yönetimi kaptan konsolu üzerinden sağlanıyor. Nişancı konsolunda ise aracın üzerindeki füze sistemlerinin kontrol ve takibi yapılıyor.

İHA'larla müşterek harekat yapabilecek

SAKİ, içindeki güç dağıtım üniteleri, aydınlatma ve iklimlendirme ekipmanları ile 7/24 hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Sahil Kontrol İstasyonu'nun ayrıca, 200 kilometrenin üzerinde veri aktarım menzili bulunuyor. Bu sayede ULAQ, insansız hava araçlarıyla (İHA) müşterek harekata da imza atabilecek.