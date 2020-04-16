Koronavirüs salgını insanların tüketici alışkanlıklarını değiştirdi. Google Arama Trendleri raporu, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını ortaya çıkardı.

Türkiye'de "ekmek nasıl yapılır", İtalya’da “basit kurabiyeler”, Almanya’da ise “maya yapımı” aramaları öne çıktı. Peki, Türkiye'de 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında internetten başka neler merak edildi?

Dijital Pazarlama Uzmanı Gökhan Bülbül, "mağazalar açık mı" aramasının da çok yapıldığını söyledi.

"Bu noktada dünyadan farklıyız. Birçok ülke birbirinden farklılıklar gösteriyor. Örneğin, İngiltere’de tırnak bakım seti ya da köpek bakım seti aranıyor. Aynı zamanda ekmek ve ekmek tarifi gibi aramaları görüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"İnternette başlayıp internette biten bir sürecin içerisindeyiz"

Virüs salgını tüketici alışkanlarını yeniden şekillendirdi. Pazarlama uzmanları artık alışverişin internette başlayıp bittiğini belirtiyor.

Bülbül, "Mağazada ürünü görüp internette daha ucuzunu almak isteyen ya da internette araştırıp gidip ben mağazadan alırım diyen bir alışveriş alışkanlığı varken bunların ikisi de ortadan kalkmış oldu. Bugün internette başlayıp internette biten bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

Peki, değişen bu alışkanlıklara karşı şirketler ne yapmalı? Gökhan Bülbül, bunun ayrıntılarını şöyle anlattı:

"Kullanılan en çok anahtar kelime, hangisi aratılmış, hangi kelimelerde düşüş var. Bunları analiz etmek lazım. Onlara güvenilir ve doğru bilgiyi vererek, hızlı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayan süreci yönettikleri zaman işletmeler buradan en karlı şekilde faydalanmış olacaktır."