Türkiye dünyada en fazla siber saldırıya maruz kalan ilk 3 ülke arasında. Geçen yıl 150 bin saldırı engellenen Türkiye'de, bu yıl engellenen siber saldırı sayısı 102 bini aştı. En çok siber saldırı ise haberleşme sektöründe oldu. Uzaktan eğitime geçişle birlikte bu alan da siber saldırıların hedefi haline geldi.

Kasırga, Avcı ve Azad adlarındaki siber güvenlik uygulamaları saldırıların önlenmesinde önemli rol oynadı.

Türkiye, siber güvenlikte 20. sıraya çıktı

Global Siber Güvenlik Endeksinde Türkiye, bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek, dünyada 20’nci sıraya çıktı.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla, 16 milyon IP'yi anlık tarayıp ülke güvenliğine katkı sağlıyor.

Gelecek yıl önemli adımlar atılacak

Dijital ortamda güvenliğin sağlanması için 2023 yılı için Strateji ve Eylem Planı hazırlandı. Kritik altyapıların korunması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi ve organik siber güvenlik ağının kurulması hedefleniyor.

Bu alanda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi de önemli bir yer tutuyor.

Gelecek yıl siber güvenlik için önemli adımlar atılacak. Yetişmiş eleman ihtiyacı kurumlar tarafından bu alanda karşılanacak.

Bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik mühendisliklerinden mezun olanların istihdamı arttırılacak.