Türkiye'de bu yıl 102 binden fazla siber saldırı engellendi
Yerli ve milli uygulamalarla 102 bin saldırıyı engelleyen Türkiye, siber güvenlikte gelecek yıl da önemli adımlar atacak. Bu kapsamda, uluslararası markalaşma için siber güvenlik ağı kurulacak, yetişmiş eleman alımı yapılacak.
Türkiye dünyada en fazla siber saldırıya maruz kalan ilk 3 ülke arasında. Geçen yıl 150 bin saldırı engellenen Türkiye'de, bu yıl engellenen siber saldırı sayısı 102 bini aştı. En çok siber saldırı ise haberleşme sektöründe oldu. Uzaktan eğitime geçişle birlikte bu alan da siber saldırıların hedefi haline geldi.
Kasırga, Avcı ve Azad adlarındaki siber güvenlik uygulamaları saldırıların önlenmesinde önemli rol oynadı.
Türkiye, siber güvenlikte 20. sıraya çıktı
Global Siber Güvenlik Endeksinde Türkiye, bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek, dünyada 20’nci sıraya çıktı.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla, 16 milyon IP'yi anlık tarayıp ülke güvenliğine katkı sağlıyor.
Gelecek yıl önemli adımlar atılacak
Dijital ortamda güvenliğin sağlanması için 2023 yılı için Strateji ve Eylem Planı hazırlandı. Kritik altyapıların korunması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi ve organik siber güvenlik ağının kurulması hedefleniyor.
Bu alanda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi de önemli bir yer tutuyor.
Gelecek yıl siber güvenlik için önemli adımlar atılacak. Yetişmiş eleman ihtiyacı kurumlar tarafından bu alanda karşılanacak.
Bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik mühendisliklerinden mezun olanların istihdamı arttırılacak.
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