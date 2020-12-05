Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bilim insanları da aşı için gece gündüz çalışıyor. Geliştirdikleri aşı yüzde 95 koruma sağlayan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun koronavirüsle mücadele özel oturumunda süreci anlattı.

Aşıyı geliştiren BioNTech firmasının kurucu ortağı olan Uğur Şahin, salgının ortaya çıkması ile hemen harekete geçtiklerini söyledi.

"24 Ocak’ta salgını anlatan bir makaleden Çin’deki salgının çok ciddi olduğunu öğrendim. İnsanlığın hiçbir bağışıklığının olmadığı bir virüsle karşı karşıyaydık. Açık şekilde gördüm ki bu yerel bir salgın olarak kalmayacak. Aşı geliştirmek için çalışmalara başlamalıydık."

7 gün 24 saat çalıştılar

Uğur Şahin, virüse karşı zamanla yarışıldığını söyleyerek, "Bir plan yaptık, durumu arkadaşlarımızla görüştük. O gün çalışmalara başladık. Kaybedecek zamanımız olmadığını biliyorduk. 7 gün 24 saat çalışılan bir program hazırladık" dedi.

Şirketin kurucularından Özlem Türeci ise aşının geniş kitlelere ulaştırılması için iş birliğine vurgu yaptı.

"Vizyonumuz aşının mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşması. Bunun için bize başvuran ülkelerle birlikte ve uluslararası kuruluşlarla çalışıyoruz. Bu ancak dünya çapında iş birliği ile mümkün olabilir."