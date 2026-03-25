Bilim Teknoloji
AA 25.03.2026 12:33

Türkiye’de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek

Türkiye 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle 5G'ye geçişini resmen ilan edecek.

Türkiye’de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G teknolojisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirten Uraloğlu, ülkenin, 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğine işaret etti.

Mobil iletişim alanında 23 Şubat 1994'te başlayan serüvenin 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşınacağını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek. 1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak. Bu dönüşüm, yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacak. Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak."

