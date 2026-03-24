Puslu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 24.03.2026 10:34

TEKNOFEST’te lojistikte verimlilik için yenilikçi çözümler aranıyor

TEKNOFEST kapsamında, Hepsiburada iş birliğiyle düzenlenen “Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması”, genç yetenekleri lojistik süreçleri dönüştürecek yaratıcı projeler geliştirmeye davet ediyor.

TEKNOFEST’te lojistikte verimlilik için yenilikçi çözümler aranıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

TEKNOFEST kapsamında, Hepsiburada iş birliğiyle düzenlenen “Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması”, makine öğrenmesi ve matematiksel optimizasyon tekniklerini bir araya getirerek, anahat taşımacılığında maliyet ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Katılımcılardan, günlük kargo talebini tahmin eden modeller geliştirmeleri ve bu verileri kullanarak sabit kiralık araç filosu ile spot araç havuzu arasında en düşük maliyetli taşıma planını oluşturan algoritmalar tasarlamaları bekleniyor.

TEKNOFEST’te lojistikte verimlilik için yenilikçi çözümler aranıyor

Takımlar, gerçek lojistik problemleriyle birebir çalışarak yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunma imkânı bulacak.

Kimler katılabilir?

Yarışma en az iki, en fazla dört kişiden oluşan takımların katılımına açık. Danışmanlar ise takım sayısına dahil değil. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yarışmaya katılabilirken, mezunlar da mezuniyetlerinin üzerinden bir akademik yıldan fazla geçmemişse başvuru yapabiliyor.

Ödüllerle geleceğe yatırım, son başvuru 31 Mart

Dereceye giren takımlar büyük ödüller kazanacak: birinci takım 150.000 TL, ikinci takım 120.000 TL, üçüncü takım ise 100.000 TL ile ödüllendirilecek. Bunların yanı sıra katılımcılar, sektör profesyonelleriyle tanışma, projelerini geliştirme ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatına sahip olacak.

Yarışmaya başvurular 31 Mart’a kadar kabul edilecek. Geleceğin lojistik çözümlerini geliştirecek genç yetenekler için bu, hem kariyer hem de teknoloji üretme fırsatını bir araya getiren kaçırılmayacak bir fırsat.

ETİKETLER
Teknofest Yapay Zeka
Sıradaki Haber
TEKNOFEST FPV Drone İzleme Yarışması’na başvurular sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Kapasite kullanım oranı martta yüzde 73,3 oldu
10:22
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
10:13
Samsun'da 6 araçlık kaza: 19 yaralı
10:10
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
09:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
10:14
Kabine yoğun gündemle toplanacak
Suriye'nin Haseke ilinde sel: 400 ev zarar gördü, 500 aile tahliye edildi
Suriye'nin Haseke ilinde sel: 400 ev zarar gördü, 500 aile tahliye edildi
FOTO FOKUS
İsrail'in İran’da 'ayaklanma' planı tutmadı
İsrail'in İran’da 'ayaklanma' planı tutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ