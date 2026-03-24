TEKNOFEST’te lojistikte verimlilik için yenilikçi çözümler aranıyor

TEKNOFEST kapsamında, Hepsiburada iş birliğiyle düzenlenen “Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması”, makine öğrenmesi ve matematiksel optimizasyon tekniklerini bir araya getirerek, anahat taşımacılığında maliyet ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Katılımcılardan, günlük kargo talebini tahmin eden modeller geliştirmeleri ve bu verileri kullanarak sabit kiralık araç filosu ile spot araç havuzu arasında en düşük maliyetli taşıma planını oluşturan algoritmalar tasarlamaları bekleniyor.

Takımlar, gerçek lojistik problemleriyle birebir çalışarak yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunma imkânı bulacak.

Kimler katılabilir?

Yarışma en az iki, en fazla dört kişiden oluşan takımların katılımına açık. Danışmanlar ise takım sayısına dahil değil. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yarışmaya katılabilirken, mezunlar da mezuniyetlerinin üzerinden bir akademik yıldan fazla geçmemişse başvuru yapabiliyor.

Ödüllerle geleceğe yatırım, son başvuru 31 Mart

Dereceye giren takımlar büyük ödüller kazanacak: birinci takım 150.000 TL, ikinci takım 120.000 TL, üçüncü takım ise 100.000 TL ile ödüllendirilecek. Bunların yanı sıra katılımcılar, sektör profesyonelleriyle tanışma, projelerini geliştirme ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatına sahip olacak.

Yarışmaya başvurular 31 Mart’a kadar kabul edilecek. Geleceğin lojistik çözümlerini geliştirecek genç yetenekler için bu, hem kariyer hem de teknoloji üretme fırsatını bir araya getiren kaçırılmayacak bir fırsat.