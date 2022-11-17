Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından DAG Teleskobu'nun aynasının montaj işleminin tamamalandığını bir video paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük teleskobu olacak! DAG Teleskobu'nun 4 m'lik aynası: Başarıyla yerine taşındı. Montaj işlemi tamamlandı. Yıldızlara dokunmaya bir adım daha yaklaştık.''