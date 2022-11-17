Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye Uzay Ajansı: Yıldızlara dokunmaya bir adım daha yaklaştık
[Fotograf: TRT Haber]
Türkiye Uzay Ajansı, DAG Teleskobu'nun ayna montajının tamamlandığını duyurdu. Paylaşımda ''Yıldızlara dokunmaya bir adım daha yaklaştık'' ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından DAG Teleskobu'nun aynasının montaj işleminin tamamalandığını bir video paylaşımla duyurdu.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
''Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük teleskobu olacak! DAG Teleskobu'nun 4 m'lik aynası: Başarıyla yerine taşındı. Montaj işlemi tamamlandı. Yıldızlara dokunmaya bir adım daha yaklaştık.''
Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük teleskobu olacak!????????— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) November 17, 2022
DAG Teleskobu'nun 4 m'lik aynası:
Başarıyla yerine taşındı ✅️
Montaj işlemi tamamlandı ✅️
Yıldızlara dokunmaya bir adım daha yaklaştık.✨@atasam2012 pic.twitter.com/ryonsmAe2e
Etiketler: Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
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