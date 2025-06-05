Türkiye, Avrupa'da bilişim alanlarında en çok mezun veren 3. ülke oldu

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan "2024 Yapay Zeka İndeksi Raporu"na göre, Avrupa ülkeleri arasında bilişim, bilgisayar bilimi (CS), bilgisayar mühendisliği (CE) ve bilgi teknolojisi (IT) alanlarında lisans düzeyinde en yüksek mezun sayısının Birleşik Krallık'ta olduğu, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada Türkiye'nin geldiği belirtildi.

Avrupa ülkeleri arasında, bu alanlarda 2012 ile 2022 yılları lisans mezunu sayıları karşılaştırıldığında en yüksek oransal değişimin yüzde 153 ile Norveç'te gerçekleştiği, bunu yüzde 118'lik oranla Türkiye'nin takip ettiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin ilgili alanlardaki yüksek lisans mezunu sayısında 6'ncı, doktora mezun sayısında ise 5'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, doktora mezunlarının 2012'den 2022'ye oransal değişiminde, Türkiye'nin yüzde 173'lük, 100 bin kişi başına düşen bilişim doktora mezunlarının oransal değişiminde ise yüzde 142'lik oranla 1'inci sırada bulunduğu bildirildi.

"Her öğrencinin yapay zeka alanında ders almasını amaçlıyoruz"

Açıklamada, Türkiye'nin yayınlanan raporda Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında kadın-erkek cinsiyet eşitliğiyle öne çıkarak, ABD ve İspanya'dan sonra bu alanda en fazla ön lisans mezunu veren dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 2'nci ülke konumunda yer aldığı belirtildi.

Geçen yıl YÖK tarafından 20 farklı üniversitede, yapay zeka temelli ön lisans ve lisans düzeyinde 17 ayrı program açıldığının anımsatıldığı açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın görüşlerine de yer verildi.

Yapay zekaya dayalı programların tam doluluk oranıyla eğitim verdiğini vurgulayan Özvar, "Mezuniyete kadar her öğrencinin yapay zeka alanında en az bir ders almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacak bu alandaki program sayısını 20'ye, yapay zeka programı olan üniversite sayısını da 80'in üzerine çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.