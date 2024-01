Türk girişimciler Las Vegas’ta teknoloji şovu yapacak

ABD’nin Las Vegas şehrinde 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024’te (Consumer Electronic Show), Türk teknoloji girişimcileri için CES 2024 Türkiye Pavilyonu kurulacak.

Dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan CES, Web Summit, Slush ve Web Summit Katar'a Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı, bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA); Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimini Las Vegas , Lizbon, Helsinki ve Doha’da düzenlenen global etkinliklere götürüyor.

Yenilikçi teknoloji ürünleri ilk kez tanıtılacak

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında CES Fuarı’na katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi ile paydaş ve temsilcilerden oluşan 150 kişilik CES 2024 Türkiye Heyeti Las Vegas’a gidiyor.

CES 2024 Fuarı’nda Türk startuplar; görme engelli çocuklar için akıllı baston girişiminden, kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişime, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikleti ve dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformundan; giyilebilir teknolojiler, endüstriyel tasarım, dijital lojistik, insansız hava aracı, e-ticaret için hızlı teslimat çözümleri, mobil oyun, eğitim teknolojileri, elektronik ve otomasyon çözümlerine kadar yenilikçi teknoloji ürünlerini ilk kez tanıtacak.

Türk startuplar 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini tanıtma ve müşteri görüşmeleri yapma fırsatı bulacak. Türk Hava Yolları da Türk teknoloji girişimcilerine sponsorluk anlaşması kapsamında indirimli bilet temin ediyor.

CES Fuar alanında bu yıl dünyanın dört bir yanından; yapay zeka, akıllı şehirler, kripto para birimi ve NFT'ler, gıda teknolojisi, dijital sağlık, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotik ve dronlar, uzay teknolojisi, oyun ve e-spor, araç teknolojisi ve daha birçok endüstriyi temsil eden farklı teknoloji kategorisinden girişimler sergilenecek.

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı girişimcilere uluslararası arenada fırsatlar sunuyor. Yalnızca Amerika pazarına yönelik değil aynı zamanda Avrupa ve MENA bölgesinde ürünlerini tanıtmak isteyen girişimciler için de bir platform sağlıyor. Çağrı kapsamında seçilen 23 Türk teknoloji girişimi 13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında da Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji konferansı Web Summit’e katılarak ürünlerini tanıttı ve yatırımcılarla buluştu. 18 Türk teknoloji girişimi ise 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirilen Slush etkinliğine katılarak uluslararası girişimlerle yarıştı ve girişim sermayesi fonları ile buluşma imkanı elde etti.

Türk teknoloji girişimcileri 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında da Katar’ın Doha kentinde ilk defa düzenlenecek Web Summit Qatar’a katılım sağlayacak.

CES 2024 Türkiye Pavilyonu’nda yer alacak Türk teknoloji girişimleri

Adsbot, Archi's Academy (Tech Career), Arkerobox, artlabs, Arya-AI, Boatmate, Co-one, Cormind, Efilli, taşın, FanSupport (FS Teknoloji), From Your Eyes, Genoride , Gokido, Homster, Integva, Kidu, Kodgem, KuartisMED, Link Robotics, LOOP 3D (Teknodizayn Makina), MediTechLabs, MIOTE, Mimiq,

miselium.io (Printive 3D), Mocky AI (Ron Dijital), Mostas Tecnology, myBudizzz (Bartka Inovasyon) Navlungo, NuManufacturing IoT & AI Technologies, PackUpp Technology & Delivery, PeerBie, PicoBricks (Robotistan), Proda Industrial Design, Rimoi, Robolaunch(KAE Sistem), SADELABS Smellive (BSB Teknoloji), StartupCentrum, Surge Teknoloji, Uptecra Tech, upu.io (Baca Engineering) Vivalanch Electronic & Automation, VRLab Academy, Wastespresso, WeAcces.ai (Akıllı Çeviri Sistemleri) WearTechClub, Wiser Media (Probably Media), XENAVISION, Yuppy Games