Türk gençlerin uluslararası olimpiyatlardaki büyük başarısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14 Türk gencinin uluslarararası matematik, fizik ve bilgisiyar olimpiyatlarındaki başarısını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Matematik, fizik, bilgisayar...Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum."
July 28, 2024
Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda madalya elde eden 6 Türk gencimiz:
Barış Koyuncu-Altın madalya
Mehmet Can Baştemir-Altın madalya
Hakan Gökdoğan-Gümüş madalya
Mehmet Burak Gönül-Gümüş madalya
İrem Gülce Yazgan-Bronz madalya
Selim Doğan-Bronz madalya
8. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya elde eden 4 Türk gencimiz:
Arda Ünver-Altın madalya
Kutay Kulbak-Altın madalya
Alp Terliksiz-Gümüş madalya
Halil İbrahim Yenitürk-Bronz madalya
4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda madalya kazanan 4 Türk gencimiz:
Bergüzar Yürüm-Altın madalya
Duru Özer-Altın madalya
Nehir Karatopcu-Gümüş madalya
Elif Başak Keleş- Bronz madalya