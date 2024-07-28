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Bilim Teknoloji
TRT Haber 28.07.2024 10:20

Türk gençlerin uluslararası olimpiyatlardaki büyük başarısı

Uluslararası Matematik Olimpiyatı, 8. Avrupa Fizik Olimpiyatı ve 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye 14 madalya elde etti. Türk gençlerin büyük başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu.

Türk gençlerin uluslararası olimpiyatlardaki büyük başarısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14 Türk gencinin uluslarararası matematik, fizik ve bilgisiyar olimpiyatlarındaki başarısını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Matematik, fizik, bilgisayar...Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum."

 

Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda madalya elde eden 6 Türk gencimiz:

Barış Koyuncu-Altın madalya

Mehmet Can Baştemir-Altın madalya

Hakan Gökdoğan-Gümüş madalya

Mehmet Burak Gönül-Gümüş madalya

İrem Gülce Yazgan-Bronz madalya

Selim Doğan-Bronz madalya

8. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda madalya elde eden 4 Türk gencimiz:

Arda Ünver-Altın madalya

Kutay Kulbak-Altın madalya

Alp Terliksiz-Gümüş madalya

Halil İbrahim Yenitürk-Bronz madalya

4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda madalya kazanan 4 Türk gencimiz:

Bergüzar Yürüm-Altın madalya

Duru Özer-Altın madalya

Nehir Karatopcu-Gümüş madalya

Elif Başak Keleş- Bronz madalya

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Matematik Mehmet Fatih Kacır
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