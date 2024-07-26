İletişimin renkli yüzü: Yeni emojiler her geçen yıl azalıyor

Emojiler, mesajlaşmanın en büyük yardımcıları olarak hayatımıza gireli uzun zaman oldu.

Gülümseyen yüz, gözyaşlarıyla gülen yüz ve kalp emojisi, dünya genelinde en çok kullanılan emojiler arasında.

Dilbilimciler ve sosyal bilimciler için bir araştırma konusu haline gelen emojilerin dijital iletişimde nasıl anlamlar taşıdığı ve insanların duygularını ifade etme biçimleri üzerine pek çok çalışma yapılıyor.

Emojilerin tarihinde ne var?

Bu küçük duygu ifadeleri ya da işaretleri, 1990'ların sonunda Japonya'da ortaya çıktı ve o zamandan beri elektronik iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Tüm kıtalarda her yaştan insan tarafından sevilerek kullanılan bu küçük piktogramlar, duyguları ve düşünceleri ifade etmenin hızlı ve etkili bir yolunu sunuyor.

Emojiler kökeni Japonya

İnsanların telefonlarında ve sosyal medya platformlarında görünen emojiler rastgele değil, aksine 1995 yılından beri ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Unicode Konsorsiyumu tarafından koordine ediliyor. Konsorsiyum, 1991 yılından beri elektronik metin işlemenin karakter envanterini denetlemekte ve semboller, farklı yazı sistemlerinde karakterler ve emojiler için bir standart belirliyor. Öyle ki emojiler, farklı platformlarda farklı şekillerde tasarlanmış olsa da kodlama açısından tutarlı.

Konsorsiyum listelerinin ilk ortaya çıkışı emojilerden önceye dayanmasına rağmen, 1999'da Japon bir telefon operatörü için arayüz tasarımcısı Shigetaka Kurita tarafından icat edilen basit piktogramlar modern emojilerin öncüsü olarak kabul ediliyor. Bu konsept Japonya'da popülerlik kazandı ve 2010 yılına gelindiğinde Konsorsiyum, bu büyüyen trende uyum sağlamak için binden fazla emoji içeren büyük bir sürüm yayımladı.

Yeni emojilerin çeşitliliği azaldı

Emojilerin evrimi, toplumsal ve kültürel değişimlere ayak uydurarak devam etti. 2015 yılında farklı ten renkleri seçeneği sunulmaya başlandı. İlk bölgesel bayraklar 2017'de çıktı. 2019'da ise ilk ırklararası çift emojileri kullanıcılara sunuldu.

Evrensel Kod Konsorsiyumu, her yıl yeni emoji sürümleri yayımlamaya devam ediyor. Ancak, geçtiğimiz yıllarda yayımlanan sayısız emoji nedeniyle yeni sürümler daha küçük gruplar halinde gelmeye başladı. Örneğin, 2025 için önerilen güncelleme sadece sekiz yeni piktogram içeriyor ve bu, son 10 yıldaki en küçük sürüm olacak.

Emoji fikirleri tükeniyor

2022'de 112 yeni emoji yayımlanmışken, 2023'te bu sayı sadece 31 idi. Ancak, 2024'te farklı ten renkleri seçilmesine olanak tanıyan emojiler nedeniyle bu sayı tekrar 118'e yükseldi.

Gelecek yıl eklenecek yeni emojiler arasında pancar, kürek ve Britanya Kanal Adası Sark bayrağı gibi simgeler yer alıyor. Bu durum, emoji üreticilerinin fikirlerinin tükenmekte olduğunu gösteriyor. Zira, Konsorsiyum bu emojilerin yayımlanmasını tavsiye etti, ancak nihai karar henüz alınmış değil.

Emojiler, modern iletişimin önemli bir parçası olmaya devam ediyor ve kullanıcıların duygularını, düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı oluyor. Emoji standartları sayesinde, emojiler farklı platformlarda tutarlı bir şekilde kullanılabiliyor. Bu da onların dünya çapında benimsenmesini sağlıyor.