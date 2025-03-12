Türk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı

Dünyanın önde gelen uydu üreticileri ve operatörleri, uydu sektörünün geleceğine yön veren Satellite 2025'te bir araya geldi.

1981 yılından bu yana uydu endüstrisinin en önemli temsilcilerini buluşturan fuara Türkiye'den Türksat, TUSAŞ, ASELSAN, PROFEN ve Fergani Uzay katıldı.

Türk firmaları, 13 Mart'a kadar devam edecek fuarda ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Satellite 2025'e katılan Türk firmalarının standını ziyaret etti.

"Türk firmalarının sayısının daha da arttığını göreceğiz"

Sayan, yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük uydu fuarında Türk firmalarının ve ürünlerinin sayısının her geçen yıl daha da artmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Uydu ve uzayda, özellikle Türksat 6A ile başlayan yerli yolculuğumuzda, uzay deneyimi olan firmalarımız arttıkça burada Türk firmalarının sayısının daha da arttığını göreceğiz." dedi.

Fuarda Türk firmalarına yönelik yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Sayan, firmaların uluslararası bağlantılar yaptığını aktardı.

Sayan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'da katılımcı firmaların cihazlarının bulunduğuna işaret ederek, "Bu cihazlar uzay deneyimini kazandı ve 6A testleri şu anda başarıyla gerçekleştirilmiş durumda, yayıncılık testlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin diğer uydu projelerine de dikkati çeken Sayan, faydalı ömrü dolmak üzere olan Türksat 3A uydusunun yenilenmesiyle ilgili projelerin olduğunu, bunun en yüksek yerlilik oranıyla nasıl yapılabileceğinin arayışı içinde olunduğunu ifade etti.

Türk firmalarından Satellite 2025'te yoğun görüşme trafiği

Türksat AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da dünyadaki uydu üreticileri ve uydu hizmeti verenlerin buluşma platformu olan fuara Türksat'ın yıllardır katıldığını belirtti.

Türksat'ın TUSAŞ, ASELSAN, PROFEN ve Fergani Uzay ile birlikte fuarda bir Türk pavyonu oluşturduğunu kaydeden Atalay, Türk firmalarına yönelik ilginin çok fazla olduğunu aktarırken, fuarda birçok görüşme yaptıklarını söyledi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Haberleşme Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı Yusuf Bora Kartal ise ASELSAN'ın yaklaşık 25 yıldır uydu ve uzay teknolojilerinde ürün geliştiren, araştırma geliştirme faaliyetleri yürüten ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine çözüm üreten bir firma olduğunu vurguladı.

Fuardaki firmaların uydu ve uzay alanında belli alanlarda uzmanlaştığına işaret eden Kartal, "ASELSAN ise yer terminallerinden uzaydaki görev yüklerine kadar bütün ürün gamında geliştirme faaliyetleri yürüten, ürünlere sahip olan nadir firmalardan biri. Bu özelliğiyle aslında bizim bu fuarda yer almamız hem ASELSAN hem de Türkiye adına büyük bir öneme haiz." dedi.

Kartal, fuarın oldukça verimli ve yoğun geçtiğini belirterek, ASELSAN'ın son birkaç yılda ihracat odaklı büyüme açısından önemli gelişmeler ve atılımlar sağladığını aktardı.

PROFEN Teknoloji İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Necdet Apaydın da uydu iletişim teknolojilerinin iletişimden güvenliğe ve savunmaya kadar birçok alanda kullanıldığını dile getirdi.

Şirketin Satellite fuarında çözümlerini anlattığını belirten Apaydın, şöyle konuştu:

"PROFEN olarak 30 yıllık birikimimizle yenilikçi çözümler üretip Türkiye'nin uydu ve uzay teknoloji alanında sesini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Fuarda birçok paydaşla görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerin birçoğunda da ülkemizin özellikle hizmet ihracatını artıracak ve geliştirecek yönde anlaşmaların temellerini atmayı hedefliyoruz."

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı Programlar Direktörü Taha Tetik de Satellite'ın uydu sektöründe oldukça önemli bir fuar olduğunu vurgulayarak, TUSAŞ'ın Türksat 6A ve yer gözlem uydularındaki önemli kazanımlarını katılımcılarla paylaştığını, alt yükleniciler ve potansiyel müşterilerle faydalı görüşmeler yaptıklarını aktardı.