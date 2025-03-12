Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 12.03.2025 13:47

Türk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı

Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaları, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2025'te ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Türk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı

Dünyanın önde gelen uydu üreticileri ve operatörleri, uydu sektörünün geleceğine yön veren Satellite 2025'te bir araya geldi.

1981 yılından bu yana uydu endüstrisinin en önemli temsilcilerini buluşturan fuara Türkiye'den Türksat, TUSAŞ, ASELSAN, PROFEN ve Fergani Uzay katıldı.

Türk firmaları, 13 Mart'a kadar devam edecek fuarda ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Satellite 2025'e katılan Türk firmalarının standını ziyaret etti.

Türk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı

"Türk firmalarının sayısının daha da arttığını göreceğiz"

Sayan, yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük uydu fuarında Türk firmalarının ve ürünlerinin sayısının her geçen yıl daha da artmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Uydu ve uzayda, özellikle Türksat 6A ile başlayan yerli yolculuğumuzda, uzay deneyimi olan firmalarımız arttıkça burada Türk firmalarının sayısının daha da arttığını göreceğiz." dedi.

Fuarda Türk firmalarına yönelik yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Sayan, firmaların uluslararası bağlantılar yaptığını aktardı.

Sayan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'da katılımcı firmaların cihazlarının bulunduğuna işaret ederek, "Bu cihazlar uzay deneyimini kazandı ve 6A testleri şu anda başarıyla gerçekleştirilmiş durumda, yayıncılık testlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin diğer uydu projelerine de dikkati çeken Sayan, faydalı ömrü dolmak üzere olan Türksat 3A uydusunun yenilenmesiyle ilgili projelerin olduğunu, bunun en yüksek yerlilik oranıyla nasıl yapılabileceğinin arayışı içinde olunduğunu ifade etti.

Türk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı

Türk firmalarından Satellite 2025'te yoğun görüşme trafiği

Türksat AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da dünyadaki uydu üreticileri ve uydu hizmeti verenlerin buluşma platformu olan fuara Türksat'ın yıllardır katıldığını belirtti.

Türksat'ın TUSAŞ, ASELSAN, PROFEN ve Fergani Uzay ile birlikte fuarda bir Türk pavyonu oluşturduğunu kaydeden Atalay, Türk firmalarına yönelik ilginin çok fazla olduğunu aktarırken, fuarda birçok görüşme yaptıklarını söyledi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Haberleşme Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı Yusuf Bora Kartal ise ASELSAN'ın yaklaşık 25 yıldır uydu ve uzay teknolojilerinde ürün geliştiren, araştırma geliştirme faaliyetleri yürüten ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine çözüm üreten bir firma olduğunu vurguladı.

Fuardaki firmaların uydu ve uzay alanında belli alanlarda uzmanlaştığına işaret eden Kartal, "ASELSAN ise yer terminallerinden uzaydaki görev yüklerine kadar bütün ürün gamında geliştirme faaliyetleri yürüten, ürünlere sahip olan nadir firmalardan biri. Bu özelliğiyle aslında bizim bu fuarda yer almamız hem ASELSAN hem de Türkiye adına büyük bir öneme haiz." dedi.

Kartal, fuarın oldukça verimli ve yoğun geçtiğini belirterek, ASELSAN'ın son birkaç yılda ihracat odaklı büyüme açısından önemli gelişmeler ve atılımlar sağladığını aktardı.

PROFEN Teknoloji İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Necdet Apaydın da uydu iletişim teknolojilerinin iletişimden güvenliğe ve savunmaya kadar birçok alanda kullanıldığını dile getirdi.

Şirketin Satellite fuarında çözümlerini anlattığını belirten Apaydın, şöyle konuştu:

"PROFEN olarak 30 yıllık birikimimizle yenilikçi çözümler üretip Türkiye'nin uydu ve uzay teknoloji alanında sesini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Fuarda birçok paydaşla görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerin birçoğunda da ülkemizin özellikle hizmet ihracatını artıracak ve geliştirecek yönde anlaşmaların temellerini atmayı hedefliyoruz."

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı Programlar Direktörü Taha Tetik de Satellite'ın uydu sektöründe oldukça önemli bir fuar olduğunu vurgulayarak, TUSAŞ'ın Türksat 6A ve yer gözlem uydularındaki önemli kazanımlarını katılımcılarla paylaştığını, alt yükleniciler ve potansiyel müşterilerle faydalı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

ETİKETLER
Uydu Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Türksat'tan uçak içi internet hizmetini kesintisiz hale getirecek işbirliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
14:11
A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın genel bilet satışları başladı
14:20
Küresel ısınma arıları nasıl etkiliyor?
14:00
Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi
13:46
Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren kişiye 76 bin lira ceza
13:44
AB, ABD tarifelerine yeni önlemlerle karşılık verecek
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ