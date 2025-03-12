Türksat'tan uçak içi internet hizmetini kesintisiz hale getirecek işbirliği

Şirket, bu kapsamda, havacılık sektörüne yönelik olarak geliştirilen uçak içi internet hizmetinin küresel ölçekte kesintisiz hale getirilmesi amacıyla Fransız uydu operatörü Eutelsat ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Satellite 2025 Fuarı için Washington'da bulunan Türksat AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Fuar kapsamında birçok görüşme yaptıklarını belirten Atalay, "Avrupa'nın en büyük uydu operatörlerinden biri olan Eutelsat ile bir sözleşme imzaladık. Başka firmalarla da sözleşme görüşmeleri yapıyoruz" dedi.

Eutelsat ile imzalanan anlaşmanın içeriğine ilişkin Atalay, şunları ifade etti:

"Türksat olarak Türkiye'nin hava yolu taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) ve onun iştiraki AJet'in uçaklarına internet hizmeti vereceğiz. Havacılık sektörümüze yönelik bu hizmetin mevcut Türksat uydularının kapsama alanı dışındaki bölgeler dahil olmak üzere, dünya genelinde sunulması için başka uydu operatörleriyle de işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Eutelsat ile imzaladığımız anlaşma da bu kapsamda gerçekleştirilmiş stratejik bir işbirliğidir."

Türksat 3A'daki yayınlar Türksat 6A'ya taşınıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya ilişkin gelişmelere de dikkati çeken Atalay, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesinde uydunun televizyon yayıncılığına ilişkin testlerini başarıyla sürdürdüğünü dile getirdi.

Atalay, "Ömrünü doldurmakta olan Türksat 3A uydumuzdaki yayınları kademeli olarak Türksat 6A'ya aktarıyoruz. Türksat 6A'yı kullanmaya başladık. Testlerin tamamlanmasının ardından çok yakında hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

Türksat 6A'nın hizmet ihracatına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Atalay, uydunun kapsama alanındaki tüm bölgelerde hizmet sunmayı ve satış yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Atalay, "Bu hizmeti sadece kapsama olarak değil, katma değerli hizmetler, internet ve yayıncılık alanlarında da genişletmek istiyoruz. Bu doğrultuda iç yapılanmamızı tamamladık ve işbirliklerini değerlendiriyoruz. Hem yerel ortaklar bulmaya çalışıyoruz hem de potansiyel müşterilerimizle doğrudan temas kuruyoruz" dedi.

Türksat 6A'nın hizmet ihracatına ilişkin Satellite 2025 Fuarı'nda da bazı potansiyel müşterilerle görüşmeler yapacaklarını belirten Atalay, Afrika, Türk dünyası, Avrupa, Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan geniş bir kapsama alanının olduğunu, buralara hizmet sunmayı planladıklarını dile getirdi.

4 yıl içinde yeni uydu hedefi

Yeni uydu projelerine ilişkin de bilgi veren Atalay, şunları kaydetti:

"Uydu sektörü sürekli gelişim gerektiren bir alan. Teknolojinin değişimine ayak uydurmak ve kendimizi sürekli yenilemek zorundayız. Ayrıca uyduların belirli bir ömrü var. Genellikle yüksek yörünge uydularının kullanım süresi 15 yıl. Mevcut en eski uydumuz olan Türksat 3A ömrünü tamamlamak üzere. Üzerindeki hizmetleri peyderpey diğer uydulara aktarıyoruz. Bu süreçte 3-4 yıl içinde yeni bir uyduyu devreye almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içinde de yeni uydumuzu uzaya göndermeyi planlıyoruz."

Yapay zekaya özel direktörlük

Yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiğine dikkati çeken Atalay, Türksat'ın da bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka artık her alanda kullanılıyor. Türksat olarak bu gelişimin dışında kalamayız. Bu nedenle Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Direktörlüğünü kurduk. Yapay zekayı çeşitli alanlarda kullanmaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak uydu operasyonlarında etkinliğimizi artırmak ve hizmet çeşitliliğimizi geliştirmek için bu teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanıyoruz. Aynı zamanda kendi yapay zeka çözümlerimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."