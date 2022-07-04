Astronomi fotoğrafçısı Dr. Özsaraç'ın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği daha önce işlenmiş siyah beyaz ham görüntüleri yeniden işleyerek renklendirdiği fotoğraflar NASA tarafından dört kez, "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilerek APOD'un (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) sitesinde paylaşıldı.

Yaklaşık 2 yıldır bu alanla ilgilenen Özsaraç, çalışmalarını daha ileri seviyeye çıkarmak amacıyla NASA'ya bağlı olarak faaliyet gösteren Avrupa Uzay Ajansı ile iletişime geçti.

Ajans yetkilileri, Özsaraç'a yaptıkları dönüşte, daha öncekilerin aksine henüz işlenmemiş fotoğraflarla ilgili de çalışma yapabileceğini belirtti.

"Çalışmalarımın APOD'da yayımlanması Türkiye için de önemli"

Bunun üzerine Özsaraç, Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir fotoğrafı ilk kez kendisi renklendirerek bir süre önce NASA'ya gönderdi.

Özsaraç, APOD'un sayfasına kendisinin de zaman zaman çalışmalarını gönderdiğini, günlük bir milyon astrofotoğraf takipçisinin bu siteyi ziyaret ettiğini söyledi.

Çalışmalarının APOD'da yayımlanmasının sadece kendi adına değil, Türkiye adına da çok önemli olduğuna işaret eden Özsaraç, "Çalışmalarımı monotonluktan çıkarıp daha öteye nasıl geçirebilirim, neler yapabilirim diye düşünürken Avrupa Uzay Ajansı yetkililerine mail gönderdim. Seçilen fotoğrafların linklerini paylaştım kendileriyle. Kaç seneden beri uğraştığımı, daha ötesinde neler yapabilirim gibi bilgilerimi paylaştım" dedi.

"Hubble'ın çektiği 3,5 milyon fotoğrafı paylaşmaları imkansız"

Fotoğraf işlemenin gönüllülük esasıyla yapıldığını, paylaşılmasının sadece mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özsaraç, şöyle devam etti:

"Maile gelen cevapta, amatör olarak çalışan astrofotoğraf işlemcilerin fotoğraflarını yayınlamadıklarını fakat bu işle uğraşanları keşfetmek ve isteklendirmek için tavsiye metodu geliştirdiklerini söylediler. Hubble'ın çektiği 3,5 milyon fotoğrafı bir anda paylaşmaları imkansız. Uygun görülürse beni bilgilendiriyorlar, işleyip gönderince kabul edilirse fotoğrafın altında benim adımla yayımlanıyor. Yani araştırmayı, incelemeyi yapan asıl araştırmacıların değil, sadece tavsiyeyi ben yaptığım için bir ödüllendirme yapıyorlar. NASA'nın diğer bütün kanallarında bu şekilde benim adımda telif olarak yayımlanıyor."

James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğraflar 12 Temmuz'da halka açılacak

Özsaraç, bu süreçte yeni bir metot geliştirmesi gerekeceğine dikkati çekti:

"Mesela sadece galaksileri konu alacağım, daha önce yayınlanmış mı yayınlanmamış mı diye bulup çalışıp, onlara göndermem gerekecek. Bu biraz daha zor bir iş. 'Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı'nda önünüzde hazır bir örnek var, o örneğe bakarak yakın bir çalışma elde etmeye ya da daha iyisini yapmaya çalışıyorduk. Burada ise sıfırdan ben yapacağım. Belki başkaları benim çalışmama bakıp kendileri yeniden çalışıp paylaşacak. Aslında bu çok güzel bir şey, yeni kabiliyetleri tespit etmek açısından belki de bu şekilde iş veriyorlar. Böylece başka bir gözle de bakma şansları oluyor. Dışarıdan birisi, daha dingin bir hafızayla o işe baktığında daha güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor."

Özsaraç, geçen yıl aralık ayında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğrafların ise 12 Temmuz'da halka açılacağını, gelecek fotoğrafları heyecanla beklediğini söyledi.