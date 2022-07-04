Covid-19 salgınıyla yaygınlaşan uzaktan çalışmayla gündeme gelen video konferans uygulamaları birçok kurum ve hizmet için kalıcı hale geliyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN ile Kamu İhale Kurumu arasında sözleşme imzalandı. Buna göre, kamu ihale süreçlerinde HAVELSAN Diyalog, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile ilgili süreçlerde ise HAVELSAN Drive ürünleri kullanılacak.

İş birliği sayesinde Kamu İhale Kurumu, çevrim içi ihale süreçlerini HAVELSAN Diyalog üzerinden yürütecek. İhaleler, görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilebilecek ve bu yeni süreç Kurumun ihale süreçlerine hız katacak.

EKAP için de HAVELSAN'ın bir başka milli ürünü HAVELSAN Drive devreye girecek. Kamu İhale Kurumunun tüm elektronik ihale dokümanları, HAVELSAN Drive üzerinden güvenli şekilde depolanacak.

HAVELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen güvenli dosya depolama ve paylaşım platformu HAVELSAN Drive ile yüksek kalitede görüntülü ve sesli görüşme imkanı sağlayan, güvenli ve yerli video konferans sistemi HAVELSAN Diyalog, Kamu İhale Kurumu tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kritik kurumlar tarafından tercih edildi

HAVELSAN Diyalog, kullanıcı kurumların kendi sunucularında çalışacak mimaride geliştirildiği için özellikle uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlıyor.

Mobil uyumlu web ara yüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi imkanları da sunuyor.

Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan da yüksek kaliteli görüşme yapılabiliyor.

HAVELSAN Diyalog, hali hazırda Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sayıştay gibi kurumlarda kullanılıyor. HAVELSAN Diyalog'dan, geçen yıl gerçekleştirilen NATO Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda da yararlanılmıştı.