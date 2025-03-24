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Bilim Teknoloji
AA 24.03.2025 11:58

TÜBİTAK'tan lise öğrencilerinin projesine birincilik ödülü

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi öğrencileri, insanların duruş bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapay zeka destekli hem görsel hem de sesle uyaran bir sistem geliştirdi. Proje, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında birincilik ödülü kazandı.

TÜBİTAK'tan lise öğrencilerinin projesine birincilik ödülü

Öğrenciler Alperen Yılmaz, Deha Talu Bozkurt ve İpek Özdemir, danışman öğretmen Emin Terzi'nin desteğiyle "Yapay Zeka Destekli Duruş Takip Sistemi ile Kas-İskelet Sağlığının ve Ergonomik Oturma Alışkanlıklarının İyileştirilmesi Projesi" hazırladı.

Bireylerin postür bozuklukları nedeniyle yaşayabileceği fiziksel rahatsızlıkların önlenmesini amaçlayan proje, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında birincilik kazandı.

Proje ile duruş bozukluğuna bağlı hastalıkların fizik tedavi süreçlerinde kullanılan ithal destek ürünlerine olan ihtiyacın azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması da hedefleniyor.

Proje 6 ayda hazırlandı

Proje ekibinde yer alan öğrencilerden Alperen Yılmaz, güncel sorunlara çözüm aramak için araştırmalar yaptıkları sırada arkadaşının kendisini sürekli doğru şekilde oturması konusunda uyarması üzerine bu konuda çalışmaya karar verdiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, fizyoterapist ve iş güvenliği uzmanıyla görüştüklerini belirterek, sağlık sorunlarını gözlemledikten sonra literatür taramasıyla soruna yönelik çözümler araştırarak yazılım geliştirdiklerini ifade etti.

Arkadaşlarıyla 6 ay üzerinde çalıştıkları proje sonucunda, kişiyi günlük yaşamında doğru ve yanlış duruş sürelerini anlık olarak kaydeden proje geliştirdiklerini anlatan Yılmaz, "Kişinin duruşu günlük takip edilerek, ne kadar doğru durduğunun takibi yapılabiliyor. Pozitif anlamda katkı sağlamış mı diye gözlemlenebiliyor. Yapay zeka uygulamamız kişinin sürekli sola veya sağa yatkınlığınızı tespit ediyor ve arka planda depoluyor" dedi.

Yılmaz, uygulamanın belirli aralıklarla kişinin rahatlamasına yönelik fiziksel aktiviteler önerdiğini, sorunun tekrar etmesi halinde ise profesyonel yardım alması gerektiğini söyleyerek fizyoterapiste yönlendirdiğini aktardı.

Uygulamanın telefon, bilgisayar ve tablet gibi kameralı cihazlarda çalışabildiğini ifade eden Yılmaz, sistemi güncel olarak tasarım ve yazılım alanında hala geliştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Yılmaz, Ankara'daki final yarışmalarında biyoloji alanında Trabzon'a birincilik getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Proje eğitimden iş hayatına kadar geniş kullanım alanına sahip"

Danışman öğretmen Emin Terzi ise üç öğrencinin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan projenin birinci olduğunu belirterek, "Aldığımız ödül de aslında öğrencilerin ne kadar doğru araştırma sürecinden geçtiklerini ve güzel bir prototip ortaya koyduklarını gösteriyor" diye konuştu.

Projenin eğitimden iş hayatına kadar geniş kullanım alanına sahip olduğunu anlatan Terzi, öğrencilerinin bu projeyle sadece teknik becerilerini değil, problem çözme, yapay zeka algoritmaları ve donanım entegrasyonu gibi birçok farklı alandaki yetkinliklerini geliştirdiğinin altını çizdi.

Merkezi ziyaret ederek proje ekibini başarıları dolayısıyla kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, yapay zekaya yönelik teknoloji kullanımı ve farkındalığı artırmak için teknoloji okuryazarlığını tabandan başlatarak öğrencilere öğrettiklerini ifade etti.

Uygun, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik anlamda uygulama yapacakları, kendilerini geliştirecekleri atölye ortamını ve yapay zeka imkanlarını merkezde bulabileceklerini anlattı.

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