TÜBİTAK, "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı"nı açtı. Yeni destek programı kapsamında, araştırma, geliştirme ve yenilik odaklı projelere finansman sağlanacak.

Yükseköğretim kurumları, kamu kurumları, enstitüler, teknoloji transfer ofisleri, proje önerisi sunabilecek. Projeler sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojiler sermaye şirketlerine aktarılacak.

Her bir proje için en fazla 2 milyon lira finansman

Geliştirilen teknolojiler, katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek. Sanayinin ihtiyaç duyduğu çözümler geliştirilecek. Proje süresi, en uzun 60 ay olabilecek. Sektör ve ölçek ayrımı yapılmayacak.

Her bir proje için en fazla 2 milyon lira finansman sağlanacak. Çağrı kapsamında kabul edilen projelere toplamda 30 milyon liraya kadar destek verilecek.

Büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için destek oranı üst sınırı yüzde 60, KOBİ niteliğindeki kuruluşlar için üst sınır yüzde 75 olacak.

Birden fazla teknoloji sağlayıcı kuruluş proje ortağı olabilecek. Proje çağrısına 3 Haziran'a kadar başvurulabilecek.