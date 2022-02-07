Fabrikaların artması, fosil yakıtların yaygınlaşması ve doğal kaynakların tahrip edilmesiyle çevre kirliliği artık yadsınamaz hale geldi. Pek çok ülke gıda ve su krizleriyle karşı karşıya. Dünyada iklim değişikliği ile mücadelede çok yönlü bir yaklaşım sergileniyor.

İklim krizinin etkilerinin en aza indirilmesi için üretilen projeler bilim ve

teknoloji temelli yaklaşımlarla destekleniyor.

TÜBİTAK, ürettiği ve desteklediği projeler ile yeşil teknolojilere odaklanan platformların artırılması için çalışıyor. Üretilen doğa dostu uygulamalar ile Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine adım adım yaklaşması sağlanıyor.

''TÜBİTAK olarak buna 5 boyutta bakıyoruz''

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, bu konuda çözüm noktasının bilim ve teknoloji olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Bu artışın oluşturabileceği etki gıdaya ulaşma noktasında ve yeni salgın hastalıkları oluşturma noktasında iklim bazı gözlerin oluşumunda hem ekonomik, hem sosyal hem beşeri olarak insan hayatını etkileyebilecek bir boyut.

TÜBİTAK olarak buna 5 boyutta bakıyoruz. Bunun birinci boyutu iklim değişikliği çevre ve bio çeşitliliğe yönelik bilim ve teknolojik yaklaşımlar. Temiz ve döngüsel ekonomi, temiz erişilebilir ve güvenli enerji, yeşil ve sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir akıllı ulaşım."

''2021'de desteklenen projelerin 4'te 1'i yeşil kalkınma odaklı''

Yeşil dönüşümün önemini vurgulayan Mandal, ''Destek programları oluşturduk. 2021'de desteklenen projelerin 4'te 1'i yeşil kalkınma odaklı. Bununla ilgili oluşturduğumuz hem teknoloji oluşturmaya yönelik hem de ürün geliştirmeye yönelik büyük platformlarımız var. Hem üniversitelere yönelik hem de firmalarımıza yönelik olan başvurularda yeşil dönüşüm odaklı gelen projelerde yüzde 15'e kadar ek bir puan veriyoruz. 2022 yılında biz, lise öğrencilerimize yönelik 'İklim Değişikliği Lise Öğrenciler Araştırma Projeleri' kategorisi oluşturduk'' dedi.

İklim değişikliği ile mücadele sadece projeler ile sınırlı kalmıyor, farkındalık etkinlikleri de destekleniyor. Yeşil teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile güvenli ve sağlıklı bir gelecek güvence altına alınıyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Bülent Uzun

Kurgu: Berkay Arslan