TÜBİTAK'a 6 yeni üye atandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TÜBİTAK Bilim Kurulu yerine Yönetim Kurulu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK'ın yeni sisteme göre ilk atamalarını yaptı.

TÜBİTAK'ın yeni üyeleri Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Özkan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Orhan, Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal oldu.

Böylece kurumun yeni yönetiminde, bilim, teknoloji ve sanayi dünyasından önemli isimlere yeraldı.

Prof. Dr. Mehmed Özkan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, daha önce TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye Bilimler Akademisi’nde (TÜBA) çeşitli görevlerde bulundu. Akıllı Robotlar ve Robotik Cerrahi ve Biyomedikal Elektronik alanlarında uzmanlığı bulunan Özkan, aynı üniversiteden mezun.

Prof. Dr. Metin Orhan kimdir?

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan, “Sağlık Ar-Gesi” konusunda uzman ve çok sayıda araştırması olan patent sahibi bir bilim insanı.

Mehmet İhsan Taşer kimdir?

Medyasoft Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet İhsan Taşer, bilişim alanında yaptığı faaliyetlerle biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği’nden mezun olan Taşer, halen TÜBİTAK’a bağlı TÜBİMER İtiraz Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor. Bilişim şirketlerinde üst düzey yöneticilik ve girişimcilik yapan İhsan Taşer, hızlı tüketim alanında kurumsal yönetişim yetkinliklerine sahip bir isim. Taşer, daha önce MUSIAD Bilisim Sektor Kurulu Baskanı olarak da görev yaptı.

Lütfü Haluk Bayraktar kimdir?

Milli insansız hava araçlarını geliştiren BAYKAR'ın genel müdürü Lütfü Haluk Bayraktar, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık, Uzay Kümelenmesi - SAHA İstanbul Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Üyesi. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Bayraktar, Columbia Üniversitesi'nden Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans sahibi.

Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk kimdir?

Arçelik Üretim ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, aynı zamanda TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı. 35 yılı aşkın sanayi alanında profesyonel olarak çalışmalar yapan Öztürk, İTÜ mezunu uçak ve makine yüksek mühendisi. Öztürk’ün Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İleri Üretim Sistemleri Çalışma Grubu Üyesi ve Metal Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyesi gibi STK görevleri de bulunuyor.

Aydın Ünal kimdir?

TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Aydın Ünal, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Öğretmenliği bölümünde okudu. Gazeteci, yazar ve yayıncı olarak uzun yıllar çeşitli kurumlarda çalıştı. Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Ünal, TBMM’nin 25 ve 26’ncı dönemlerinde Ankara milletvekilliği de yaptı.

3 yıl boyunca görev yapacak yeni üyelerin uzmanlık ve tecrübelerinden yararlanılacak. Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: TRT Haber