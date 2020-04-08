TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz" dedi.
Ülkemizde koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için her alanda birçok çalışma yapılıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlattıklarını duyurdu.
Covid-19’a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz.— Mustafa Varank (@varank) April 8, 2020
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora öğrencileri
Doktora sonrası araştırmacılar
Başvuru için:
https://t.co/x2xzco2t5m
Lisans, tezli yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların başvurabileceği programa "tubitak.gov.tr" adresinden başvuru yapılabiliyor.
Bakanlık, tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyor. Bunun için de STAR-Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurular bekleniyor.
Başvurular, bugünden itibaren yapılabilecek.
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