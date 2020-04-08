Ülkemizde koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için her alanda birçok çalışma yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlattıklarını duyurdu.

Covid-19’a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz.



Lisans



Yüksek Lisans



Doktora öğrencileri



Doktora sonrası araştırmacılar



Başvuru için:



https://t.co/x2xzco2t5m — Mustafa Varank (@varank) April 8, 2020

Lisans, tezli yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların başvurabileceği programa "tubitak.gov.tr" adresinden başvuru yapılabiliyor.

Bakanlık, tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyor. Bunun için de STAR-Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurular bekleniyor.

Başvurular, bugünden itibaren yapılabilecek.