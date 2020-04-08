Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) Ankara'daki merkezinde görev yapmak üzere "Usta" hizmet grubunda 34 proje personeli istihdam edilecek.

Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr, TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının www.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.