TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır düzenlenen ve bu sene 20-23 Ağustos'ta Antalya'daki TUG Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne komşu, 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te yapılması planlanan Gökyüzü Gözlem Şenliği, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde toplu etkinliklerin risk faktörünü artıracağı endişesiyle iptal edildi.

Çekilişle etkinliğe katılma şansı elde eden katılımcıların hakları, 2021'de yapılması planlanan şenlik için saklı tutulacak.

[Fotoğraf: AA]

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 2019'da ilk defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde, geçmiş yıllara göre katılımcı sayısı 4 kattan fazla artırılarak binin üzerinde kişiyle düzenlenmişti.

Türkiye'nin en kapsamlı gökyüzü gözlem şenliği olan etkinlikte, bu yıl ilk kez uluslararası katılımcıların da ağırlanması planlanıyordu.