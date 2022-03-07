TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sayesinde öğrenciler, ülkemizi yurt dışındaki uluslararası olimpiyatlarda, henüz ortaokul ve lise yıllarındayken temsil etme fırsatı bulabilecek.

Öğrenci başarılı olursa öğretmene de ödül verilecek

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nın (BİDEB) düzenlediği 2022 Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı'na öğrenciler 14 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Ülkemizde de büyük merak uyandıran uzay çalışmalarının ileride nitelikli bilgi ve teknolojilere olanak sağlayabilmesi ve genç nesillerin astronomi ve astrofizik temel bilim konularında da gerekli donanıma sahip olabilmesi fikrinden de yola çıkılarak; bu yıl sekizinci dal olarak astronomi ve astrofizik dalı da kapsama eklendi. Gençler bu alana da başvuru yapabilecek.

Bu yıl öğrencileri yetiştiren danışman öğretmenler de unutulmadı. Başvuru sırasında öğrencinin danışmanı olarak belirttiği öğretmenine de öğrencisi başarılı olması durumunda çeşitli ödüller verilecek.

Başvuru için sınavlar, 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak.

Kimler başvurabilecek?

- T.C. vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

- Astronomi ve astrofizik, biyoloji, fizik, kimya alanlarında 8, 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler. (Lise son sınıf öğrencileri programa başvuramaz.)

- Bilgisayar ve matematik alanlarında 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler.

- Ortaokul bilgisayar ve matematik dallarında 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler.

- Her öğrenci sınava yalnızca bir alandan başvurabilir. Öğrencilerin başvuru yapabileceği alanlar ise şöyle:

"Ortaokul matematik, ortaokul bilgisayar, astronomi ve astrofizik, bilgisayar, matematik, fizik, kimya ve biyoloji."

Detaylı bilgi için tıklayınız. (https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr)

Son başvuru 14 Nisan

Ulusal Bilim Olimpiyatları için başvurular 14 Nisan'a kadar yapılabilecek. Birinci Aşama Sınavı ise 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecekler

Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler yaz okuluna davet edilecek.

Öğrenciler yaz okulundan sonra İkinci Aşama Sınavı'na katılacak. Bu iki aşamada da başarı gösteren öğrenciler, ulusal madalya kazanacak ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yapılan eğitimlere ve sınavlara katılma hakkı elde edecek. Bu süreçte öğrenciler, akademisyenlerden üst düzey, uzun süreli ve yoğun teorik ve pratik eğitim alacak. Ayrıca takımlara seçilen öğrenciler, ev sahibi ülkelerde uluslararası alanda ülkemizi temsil etme gururu yaşayacak.

Para ödülü verilecek

İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere, TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilecek.

Takım Seçme Sınavları sonucunda, Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları Takımları belirlenecek. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılan ve derece alan öğrencilere para ödülü verilecek.

Üniversiteye sınavsız yerleşme ya da ek katsayı imkanı Astronomi ve astrofizik, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya ve matematik sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk üniversite sınavında bir defaya mahsus olmak üzere ek katsayı uygulamasından yararlanabilecek.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise öğrencileri, üniversiteye giriş sınavında bir defaya mahsus olmak üzere alanıyla ilgili bölümlere sınavsız yerleştirilme veya ek katsayı hakkından yararlanabilecek.

Lisans Bursu Desteği

Alınan dereceye göre öğrenciler, 2205 Lisans Bursu Desteği, 2248 Mentorluk Desteği Programı'ndan da faydalanabilecek.

Program, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmayı ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Başvuru sayfası için tıklayınız. (https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm)

Gençlerin yeteneklerini gösterebilmeleri için yapmaları gereken tek şey TÜBİTAK BİDEB başvuru ve izleme sisteminden başvuru yapmak.