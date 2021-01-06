Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK 23 araştırmacı alacak
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 23 araştırmacı istihdam edilecek. Başvurular, 27 Ocak'ta sona erecek.
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 23 Ar-Ge personeli alınacak.
Adayların, 27 Ocak'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvuru için istenilen koşul ve süreçlere TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
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