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Bilim Teknoloji
AA 28.01.2024 20:20

TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirmeye devam ettiği 13 deneye ilişkin, yeni "Deney Sözlüğü" yayımladı.

TUA'dan Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni sözlük

TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı "Pranet" ve "Extremophyte" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.

Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan pranet deneyiyle, antibakteriyel özelliğe sahip propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanıyor.

 

Görselde, pranet deneyinde yer alan kavramlar propolis, antimikrobiyal, mikroorganizma, sterilizasyon, mikrobiyal floranın sözlük anlamları paylaşıldı.

Extremophyte deneyine ilişkinde ektramofit, fitomediasyon, regolit, transkriptom, rna sekalansmanın anlamları yer aldı.

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Uzay Çalışmaları Türkiye Uzay Ajansı Alper Gezeravcı
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