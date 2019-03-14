ASELSAN'ın geliştirdiği milli karıştırıcı ve aldatıcı sistemi ZOKA, Türk donanmasındaki bütün denizaltılarda görev yapıyor.

Denizaltılarda ve gemilerde savunma amaçlı kullanılan sistem fırlatıldıktan sonra yüksek seviyeli gürültü yayarak sinyal karıştırıyor, torpidoyu yanıltıp üzerine çekiyor.

Türk denizaltılarında kullanılan bu sistem artık yurt dışında da görev yapacak. Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki denizaltılarda kullanılacak olan ZOKA'nın teslimatları bu yıl içinde gerçekleştirilecek.

Proje Müdürü Zekeriyya Şahin, ZOKA'yı benzerlerinden daha üstün özelliklerde geliştirme amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Şahin, Endonezya'dan sipariş aldıklarını belirterek, "Çok yakın zamanda başka bir ülkeden daha sipariş almayı bekliyoruz." dedi.

Haber: Cuma Yavuz

Kamera: Okan Akmut