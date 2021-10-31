Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 18:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOGG yerli otomobilin montajından görüntü paylaştı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" denildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor."
Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. #YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/PQxV0ixJhP— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) October 31, 2021
Etiketler: TOGG Yerli ve Milli Teknolojiler
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