"Times of Türkiye" platformu, 1 Eylül'de yayın hayatına başladı. YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarından yayın yapacak platform, "Türkiye'nin dijital sesi" olmayı hedefliyor.

Akademisyen Prof. Dr. Talip Küçükcan, "Dünyada dijital platformları kullanan insanlarda çok ciddi bir artış var. hatta bunu patlama olarak da nitelendirmek mümkün. biz de Times of Türkiye adı verilen bir platformla dijitalleşen dünyada bilgi temelli Türkiye'de ne olup bitiyor dünyada ne olup bitiyor bunları polemik dilden uzak, objektif bir dille anlatmaya çalışacağız" diyor.

Times of Turkey'de "Ne Var Ne Yok", "Sınır Ötesi", "Nereye Gidiyoruz" ve "Türkiye Talks" programları yapılacak. İçerikler sürekli zenginleştirilecek.

AA Haber Akademisi Direktörü Dr. Bora Bayraktar, konvansiyonel medyadaki deneyimlerini yeni medya ile bir araya getirmek istediklerini söyledi. "Kılıç Buğra Kanat Washington'dan ve Sernur Yassıkaya hep birlikte bir araya gelerek sınır ötesi diye bir program yapıyoruz. Daha çok dünya gündemini konuşacağız" açıklamasını yaptı.

40 dakikalık yayınlarda akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar yer alacak.

Akademisyen Doç. Dr. Hüseyin Alptekin "İnsanlar çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyor artık ve bilgi, içerik üretebiliyor ama eksisi şu bu bilginin doğrulanması, teyidi çok mümkün olmayabiliyor. Times of Türkiye platformu bu dezavantajı olmadan kullanmayı planlayan bir oluşum" yorumunu yaptı.

Yayınlar Türkçe ve İngilizce paylaşılacak. Programların yanı sıra gündemle ilgili özel röportajlar, bilgilendirici içerikler de izleyiciye aktarılacak.

Sosyal medya kanalıyla hedef kitle hem küresel dünya hem de Türkiye iç kamuoyu olacak.