TikTok tehlikesi büyüyor: Gençler akılalmaz hareketler yapıyor
Sosyal mecralar, başta çocuklar ve gençler olmak üzere çok sayıda kişide olumsuz etkilere yol açabiliyor. TikTok videosu çekmek isterken yaşanan facialar ise giderek büyüyen tehlikeyi gözler önüne seriyor.
Etki alanı giderek genişleyen TikTok'un gençlerde oluşturduğu tahribatın boyutu, gün geçtikçe artıyor.
Ağustos ayında İstanbul'da feci şekilde can veren Kübra Doğan'ın başına gelenler bunlardan sadece biri. Video çekmek için çatıya çıkan genç kız, 50 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşmüştü.
Bu yanlış davranışların tek nedeni fenomen olabilmek
Bir genç, video çekmek için bisikletle üst geçidin merdivenlerinden inmeye çalıştı. Ancak bu tehlikeli girişim, ağır yaralanma ile son buldu.
Karşılaşılan yanlış davranışların en büyük sebebi, gençlerin fenomen olma hevesinden kaynaklanıyor.
-Hem Türkiye’de hem dünyada giderek büyüyen TikTok tehlikesinden çocukları ve gençleri nasıl koruyabiliriz?— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2021
TikTok’un tehlikelerinden korunma yöntemlerini Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Leyla Benkurt Alkaş @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/nZTDhGd8k3 pic.twitter.com/Pg0bpuC4eo
Çocuklara saldırdılar, düşmeyi göze aldılar ve daha fazlası
İzmir'de bulunan iki genç kız da, sırf şöhret olmak adına hiç tanımadıkları 2 küçük kız çocuğuna saldırdı. Darp anları saldırganların arkadaşları tarafından kaydedildi.
Bursa'da da 2 çocuk, fenomen olmak uğruna düşmeyi göze aldı. Çocuklar metrelerce yükseklikteki duvarı aşıp çatıya tırmandı. Kendilerini çeken kişiye de poz verip el salladı.
Sadece kendilerinin değil başkalarının da hayatını riske atıyorlar
Kullanıcılar, videoların tıklanması uğruna sadece kendi hayatlarını değil, başkalarınınkini de tehlikeye atıyor.
Sakarya'da bir genç, kullandığı otomobilin direksiyonunu bırakıp ayağa kalkarak oynamaya başladı.
Gaziantep'te de üç genç, akan trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerledi.
Üstelik kendilerini uyaranlara da "Bizi TikToktan takip etmeyi unutmayın" diye karşılık verdi.