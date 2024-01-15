TEKNOFEST'ten Eğitim Teknolojileri Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması’nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışacak.

Yarışmaya Türkiye ve yurtdışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilecek olup ayrıca mezun seviyesinde firmalar veya girişimler de takım veya bireysel olarak başvuru yapabilecek.

Yarışmacılardan yenilikçi projeler bekleniyor

Gençlerden öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak, öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmeleri de beklenecek.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışmasında; ilkokul ve ortaokul seviyesindeki birincilere 50.000 TL, ikincilere 40.000 TL, üçüncülere 30.000 TL, lise seviyesinin birincisine 50.000 TL, ikincisine 40.000 TL, üçüncüsüne 30.000 TL, üniversite ve üzeri seviyesindeki birinciye ise 60.000 TL, ikinciye 50.000 TL, üçüncüye 40.000 TL ödül verilecek.

TEKNOFEST 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları “TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Son başvuru 20 Şubat

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024’te Adana’da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru 20 Şubat 2024.

TEKNOFEST başarı hikayeleri yeni yarışmacılara İlham veriyor

TEKNOFEST Eğitim Teknoloji Yarışmasında Dü-StemKodLab takımı birinciliklerinin ardından elde ettikleri başarılarına yenisini ekleyerek TBA Akademi girişimi ile devam ettirdi.

TEKNOFEST ’ten aldıkları ilham ile yoluna emin adımlarla devam eden ekip K12 Eğitim seviyesinde Yapay Zeka, Yazılım, Algoritma, Robotik gibi Teknoloji Tabanlı Eğitimlerin online müfredatlarını, bunların yerli ve milli fiziksel materyallerini geliştirdiler.

TBA Akademi Devlet Okulları, Özel Okullar, Bilim Merkezleri, Üniversiteler ve Belediyeler başta olmak üzere birçok kuruma 8.4 Milyon TL satış gerçekleştirdi.

TEKNOFEST Girişim Programı 1. Dönem Mezunlarından da olan TBA Akademi, Çin Halk Cumhuriyeti Tianfu International Technology Transfer Center (ITTC) daveti üzerine Çin’in ileri teknoloji merkezi Chengdu Science City de ikili iş birlikleri, yatırım görüşmeleri, teknoloji girişimciliği konularında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Aynı zamanda ITTC ile ön protokol imzalayan TBA Akademi, Teknoloji Tabanlı Eğitim platformunun Çin’de kullanılması için ilk anlaşmayı sağlamış oldu.

Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org sitesi üzerinden yapılacak.