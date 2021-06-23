THY yürütücülüğünde düzenlenecek Travel Datathon Yarışması'nda, yarışmacılar, uçak seyahatlerinde yaşanan zorluklara yönelik daha verimli çözümler üretecek.

THY yazılım geliştirme programı kapsamında lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmada Datathon katılımcılarına çözülmesi istenen vakalar ve veri setleri sağlanacak.

Seyahatin farklı aşamalarında aşılması gereken zorluklara yönelik geliştirilecek çözümlerle daha iyi, verimli, stressiz, mutlu ve dijital bir yolculuk deneyimi yaşatmak hedeflenirken, yarışmacılar yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veri olmak üzere yükselen teknolojileri kullanacak.

Başvurular 5 Temmuz'a kadar

Başlangıç ve geliştirme aşamalarının çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği yarışma, 19 Temmuz-20 Eylül tarihlerinde devam edecek.

Yarışmanın final sunumları ise 25 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda fiziksel katılımla gerçekleştirilecek. Sektöre yön veren veri bilimcilerin yarışacağı maratonda, jüri tarafından belirlenen en iyi üç takımın her üyesine ödüller verilecek.

Birinci takımın business class yurt dışı uçak bileti, ikincinin bussiness class Avrupa uçak bileti, üçüncünün ise economy class Avrupa uçak bileti kazanacağı yarışmada dereceye girenler ödüllerini 21-26 Eylül'de TEKNOFEST'te alacak.

Datathon'a katılım için en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde 5 Temmuz'a kadar teknofest.org üzerinden başvuru yapılabilecek.