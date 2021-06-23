İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Özdemir, lityum iyon bataryaların şarj cihazlarını test etmek için simülatör geliştirdi.

Yerli imkanlarla geliştirilen ve prototipi tamamlanan şarj devrelerinin test edilmesi ve pillerin incelenmesinde kullanılan cihaz sayesinde, pil üretiminde test süreleri kısa sürede tamamlanabiliyor.

Prof. Dr. Özdemir, lityum pillerle çalışan cihazların şarj ve deşarj döngüsünün araştırmacılarca tespit edilmesi adına batarya simülatörlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

"İlk yerli prototipi çıkarmış bulunuyoruz"

Batarya simülatörlerinin yürüttüklerin çalışma sayesinde artık Türkiye'de de üretilebileceğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Lityum iyon bataryaların sağlıklı bir şarj süreci saatler almaktadır. Bu da tek bir batarya hücresinin şarj ve deşarj döngüsüne tanık olmak için saatler harcanması anlamına gelir. İşte tam da bu noktada, batarya simülatörleri devreye girer. Batarya simülatörleri, saatler tutabilen şarj sürecini, akım ve voltajlar aynı kalmak şartıyla, sadece dakikalara sıkıştırabilirler. Bu anlamda, batarya simülatörleri ağırlığınca altın eder. Çünkü saatler süren tek bir deneyin gözlemlenmesi yerine bu özellikler dakikalar içinde gözlemlenebilir. Böylece araştırmaların maliyeti ciddi anlamda düşerken sonuca ulaşmak da hızlanmaktadır. Bu kapsamda, ciddi araştırmacılara dahi hitap edebilecek temel fonksiyonlara sahip yerli bir lityum iyon batarya simülatörünün eksikliği çok uzun zamandır hissedilmekteydi. İYTE Makine Mühendisliği Bölümü olarak, hem bu alandaki boşluğu doldurmak hem de bir temel enstrümanı öncelikle kendi laboratuvarımıza kazandırmak için ilk yerli prototipi çıkarmış bulunuyoruz."

Yabancı muadilleri 2 bin ila 4 bin dolar

Cihazın pil gibi davranan kartlardan ve diğer bileşenlerden oluştuğunu aktaran Prof. Dr. Özdemir, şunları söyledi:

"Cihazın temel amacı şarj devrelerinin test edilmesi ve pil davranışının incelenmesi. Tüm bunları gerçek şarj süreleri olan saatler yerine sadece 3-4 dakikada bitiriyor. Bu cihazla tüm pil araştırmacıları, şarj devresi tasarımcıları veya kullanıcıları, elektrikli araç üreticileri ilgilenecektir. Bu cihazların yabancı muadilleri 2 bin ila 4 bin dolar. Cihazımız bir prototip olmasına rağmen tüm araştırma masrafları dahil sadece 3 bin dolara mal olmuştur. Seri üretime geçilirse, maliyetinin 1500 dolar veya altında kalacağı tahmin ediyoruz."