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Bilim Teknoloji
AA 25.09.2023 20:06

TEKNOFEST'in düzenleneceği alanda içme suyu ve atık su altyapısı hazır

İzmir'de, 27 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST alanı için içme suyu ve atık su altyapısıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

TEKNOFEST'in düzenleneceği alanda içme suyu ve atık su altyapısı hazır

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, alanda ziyaretçilere ve katılımcılara hizmet verecek yerleşim alanlarının İzmir Valiliği, TEKNOFEST ve Çiğli Havalimanı yetkililerince belirlenmesinin ardından saha çalışmalarına başlandı.

Yemekhane, temizlik alanları, tuvalet gibi altyapıya ihtiyacı olan alanlarda yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

'TEKNOFEST İzmir' için geri sayım başladı
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Çalışmalar kapsamında, öğrencilerin ve görevlilerin yemekhane ihtiyacı ile temizlik alanlarının konuşlandığı bölgede, etkinlik alanı ve otopark alanında 900 metrelik kanalizasyon hattı ile 1400 metrelik içme suyu hatları oluşturuldu.

Bölgede kanalizasyon sisteminin bağlanacağı bir altyapı olmaması nedeniyle alanda toplamda 6 fosseptik ve 3 çeşme imalatı da yapıldı.

Festival boyunca yaşanabilecek sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için 6 vidanjör, 1 kombine kanal aracı, 1 kuka aracı, 1 su tankeri ve su pompaları hazır bulunacak. Alanda hizmet verecek kanal ve temiz su arıza ekipleri, olası arızalara anında müdahale edecek.

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