TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalde düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Onlardan biri de 1.5 Adana Takımı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da açılış konuşmasında onların başarısından, "Adana'nın meşhur kebabını takım adı olarak seçen bir takımımız daha var. 1.5 Adana. Onlar, 11 yıl önce 11 kişiyle tek bir takım olarak yola çıktı. Bugün 9 farklı alanda mücadele eden kocaman bir aile oldular. Büyüdükçe geliştiler, dünya çapında şampiyonluklar kazanarak göğsümüzü kabarttılar. Ne güzel çocukların var, Allah'ına kurban Adana" sözleriyle bahsetmişti.

Bu yıl Şampiyonlar Ligi çadırındalar

1.5 Adana Gençlik Merkezi Hidromobil Takımı, şimdilerde ismini bilindik yapmış bir takım. Bugüne kadar da birçok ödül kazandılar. Bu yıl da TEKNOFEST Adana'da Şampiyonlar Ligi çadırınca ürettikleri aracı sergiliyorlar.

Aynı zamanda takım, İnsansız Hava Araçları, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, İnsansız Su Altı Aracı, Hidromobil, Elektromobil ve roketlerle farklı branşlarda yarışmalara katılıyor.

2013 yılından bu yana özgün tasarımlar ve yerli imkanlar ile üretimlerini gerçekleştirilen Elektromobil ve Hidromobil araçlar TÜBİTAK, TEKNOFEST ve uluslararası Shell Eco-Marathon gibi yarışmalarda toplam 15 ödül aldı.

Takım, geçtiğimiz senelerde roket alanında yüksek irtifada şampiyonluk elde etti. Ürettikleri insansız su altı aracı ise SAF 2023’te birincilik ödülü aldı.

TEKNOFEST 6 Ekim'e kadar sürecek

4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak.

Projelerini hayata geçirebilmeleri için 55 milyon lira destek alan takımlardan dereceye girenler, toplam 31 milyon lirayı bulan ödüllerini TEKNOFEST ana sahnesinde alacak.