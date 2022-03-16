TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Festivale yurt dışından gelen yoğun talep üzerine belirli yarışmaların başvuru tarihleri uzatıldı.

Yarışmalara yurt dışından katılmak isteyen gençler 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Gençler teknoloji yarışmaları için detaylı bilgilere yine teknofest.org web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Dünya gençleri bu yarışmada buluşuyor

Yarışmalara yurt dışından ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabilecek.

Ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

Başvurular https://teknofest.org/tr/competitions/ web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru tarihi uzatılan yarışmalar

• Roket Yarışması

• İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

• Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

• Uçan Araba Yarışması

• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

• Akıllı Ulaşım Yarışması

• Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

• Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

• Tarım Teknolojileri Yarışması

• Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

• Turizm Teknolojileri Yarışması

• World Drone Cup

• Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması

• Robotik Yarışmalar