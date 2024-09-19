TEKNOFEST Uluslararası-Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nın finalleri başladı

İnsansız Hava Araçları teknolojisinde önemli başarılar elde eden ülkemizde yetenekli öğrencilerin buluşma noktası haline gelen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, ulusal ve uluslararası öğrencileri bu zorlu mücadelede yarışacak.

Yazılımından donanımına kadar gençlerin tasarladığı İHA’ların kıyasıya mücadele edeceği yarışmada, takımların sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırmak için İHA Yarışmalarında görev tanımı “Serbest Görev” anlayışı ile tamamen takımlara bırakıldı.

Bu kapsamda her bir takım kendi belirledikleri görev tanımlarını, belirlenen kurallar kapsamında yarışma alanında gerçekleştirecek.

Uluslararası İHA Yarışması'na 685 takım başvurdu

Uluslararası İHA Yarışmasına ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve en az bir üniversite öğrencisine sahip lise-üniversite öğrencilerinden oluşan karma takımlar halinde başvurular alındı.

Proje sunum raporu ve görev videosu olmak üzere iki değerlendirme aşaması olan yarışmaya 685 takım toplamda 4 bin 943 üye sayısı ile başvuruda bulundu. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 44 takım ise finalist olmaya hak kazandı. Türkiye dahil 6 farklı ülke (Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Özbekistan, Pakistan), 14 farklı ilden finalist takım 19-23 Eylül tarihlerinde Kahramanmaraş’ta kıyasıya mücadele edecek.

Final süreci sonrasında dereceye giren takımlar için birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olacak.

Liseler arası İHA Yarışmasına bin 648 takım başvurdu

İnsansız Hava Araçları yarışmasının liseler arası yapılan ayağına ise tüm dünyadan lise ve dengi okul öğrencileri ile GSB Gençlik Merkezleri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri takım halinde başvuru yaptılar.

Proje sunum raporu ve görev videosu olmak üzere iki değerlendirme aşaması olan yarışmaya 2024 yılında bin 648 takım toplamda 9 bin 391 üye sayısı ile başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan bin 648 takımdan 29’u finale kaldı. Final süreci sonrasında dereceye giren takımlar için birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 60 bin TL olacak.